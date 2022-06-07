Национальная медиа группа выкупила долю ВТБ в «СТС Медиа»

Национальная медиа группа выкупила 45% АО «Медиа Инвестиции», через которую владеет холдингом «СТС Медиа», у второго акционера — банка ВТБ.

Об этом пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность АО «Национальная медиа группа» за 2021 год. Уточняется, что пояснения к отчетности подписаны гендиректором Национальной медиа группы Светланой Балановой 1 марта.

По словам представителя Национальной медиа группы, выкуп акций «Медиа Инвестиций» состоялся в рамках плановой консолидации пакета, решение было принято до введения санкций. Пресс-служба ВТБ отказалась от комментариев, отмечает агентство. Сумма сделки не раскрывается, однако указывается, что номинальная стоимость пакета составляет 450 тыс. руб.

В декабре 2018 года Национальная медиа группа и ВТБ через «Медиа Инвестиции» приобрели 75% «СТС Медиа» у предпринимателя Ивана Таврина — тогда за этот пакет заплатили 18 млрд руб. ($269 млн по курсу ЦБ на тот момент). Таврин, в свою очередь, купил пакет «СТС Медиа» в конце 2015-го у шведской Modern Times Group, которая была мажоритарным акционером медиахолдинга и вынуждена была выйти из бизнеса в преддверии вступления в силу поправок «О СМИ», запрещавших иностранцам владеть более чем 20% в компаниях-учредителях российских средств массовой информации. Вместе с Алишером Усмановым, который выступил партнером Таврина, за 75% «СТС Медиа» было заплачено примерно 14 млрд руб. ($193 млн по курсу ЦБ на день сделки). Другими 25% «СТС Медиа», по данным ЕГРЮЛ на 30 декабря 2021 года, принадлежат кипрской Telcrest Investments Ltd, которая стала совладельцем компании летом 2011 года, выкупив за $1,07 млрд долю у «Альфа-Групп». В 2014 году Telcrest также попала под санкции, а в 2015-м стало известно, что ее акционером стал ВТБ. Доля российского банка в кипрской компании могла составлять около 30%, а косвенная в «СТС Медиа» — 7,6%. Другими совладельцами Telcrest значились напрямую банк «Россия», Алексей Мордашов, «Сургутнефтегаз» и Национальная медиа группа. Сохраняют ли Национальная медиа группа и ВТБ в настоящий момент долю в Telcrest, в пресс-службах обеих организаций не уточнили.

ВТБ оказался в британском и американском санкционном списках в день начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Активы кредитной организации заблокированы в США, банку запрещены долларовые транзакции и транзакции с американскими контрагентами.

После попадания под санкции банк сообщил о сокращении участия сразу в нескольких активах. Так, доля ВТБ в Почта Банке стала меньше 50%; был передан контрольный пакет в футбольном клубе «Динамо»; в ходе допэмиссии ВТБ сократил свою долю в «Деметра-Холдинге», объединяющем зерновые активы.

«СТС Медиа» управляет каналами СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids. Согласно оценке Mediascope, по итогам первых четырех месяцев 2022 года СТС занимал в крупных городах шестое место среди самых популярных каналов, «Домашний» оказался на седьмой строчке. Общая среднесуточная доля СТС, «Домашнего», «Че» и CTC Love среди зрителей старше четырех лет в январе-апреле составляла 9,6%.

В число активов Национальной медиа группы, помимо «СТС Медиа», входят РЕН ТВ и «Пятый канал». Холдинг был создан в 2008 году путем объединения медийных активов банка «Россия», Алексея Мордашова, «Сургутнефтегаза» и СОГАЗа. В бухгалтерской отчетности за 2021 год группа не раскрывает состав совета директоров; согласно отчетности за 2020-й, в него входил, в частности, президент группы Кирилл Ковальчук, а председателем являлась Алина Кабаева.