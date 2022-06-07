Пермскому краю предложили взять пример с Турции и Египта

Пермский край получит 148,5 млн рублей от Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на развитие туристической инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Эту возможность край завоевал, участвуя в конкурсе Федерального агентства по туризму по распределению грантов в форме субсидий на развитие инфраструктуры. 148,5 млн — рублей общий размер субсидии. Средства поступят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Уже сейчас известно, в каких сферах край задействует полученные средства. 108, 5 млн при софинансировании из региональной казны в объеме порядка 5,7 млн будут направлены рублей предпринимателям на приобретение туристского оборудования, разработку новых туристских маршрутов, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов.

Также часть этих денег пойдет на создание электронных путеводителей по туристским маршрутам и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На поддержку инициатив в сфере развития туристической инфраструктуры будет выделено 40 млн. рублей. Еще 2,1 млн рублей будет направлено в качестве софинансирования из средств регионального бюджета.

Эти деньги предприниматели смогут получить уже в этом году в качестве субсидий на создание и развитие пляжей, а также на прокладывание и обустройство национальных туристских маршрутов. Проекты, которые получат поддержку, должны быть реализованы не позднее декабря 2022 года.

«Россия вступила в новый период развития внутреннего туризма. Это связано и с внешними обстоятельствами, включающими небезопасность поездок в Евросоюз, и с интересом граждан посмотреть на улучшенные российские города, на курорты в горах, на море, в заповедных зонах России. Выделяемые на развитие индустрии гостеприимства средства не будут напрасными. Они помогут регионам привлечь больше туристов и создать благоприятный климат для привлечения инвестиций», — комментирует Василий Колташев, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.

«Для ускорения развития индустрии туризма необходимо снижение цены кредита, — говорит эксперт. — Мы можем говорить о том, что индустрия туризма получала последние годы немало прибыли в крупных городах и в зонах морского отдыха, в Крыму, Краснодарском крае. Но при этом дороговизна кредитов, заемных средств сдерживала развитие этой сферы. Проблемой также являлось отсутствие отелей для среднего класса. Особенно, это было заметно на морском побережье, а ведь гостиницы могли бы предложить цену немного выше средней, используя формат «все включено», который привычен россиянам по отдыху в той же Турции или Египте».

Другим сдерживающим фактором был слабый интерес крупного капитала к этой сфере, потому что имея значительные средства за пределами России, он неохотно вкладывал финансы в туристическую отрасль, хотя можно было развернуть масштабное строительство на побережье и принимать ежегодно сотни тысяч туристов. Именно так был достигнут успех турецких курортов и курортов Египта. Но у нас этот процесс шел очень слабо, — отмечает Колташев.