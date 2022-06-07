Посол России в США сообщил о попытках вербовки американскими спецслужбами журналистов из РФ

Работающие в США российские журналисты подвергаются притеснениям, при этом американские спецслужбы предпринимают попытки склонить их к сотрудничеству.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», — написал он в своем Telegram-канале.

Также дипломат рассказал об «информационной блокаде» позиции официальных российских лиц в американской прессе. Антонов отметил, что в России, в отличие от США, «готовы слышать альтернативные точки зрения», о чем, к примеру, свидетельствует интервью посола США в России Джона Салливана, опубликованное накануне, 6 июня.

По словам Анатолия Антонова, у российского посольства практически нет возможности довести российскую позицию «до рядовых граждан США», так как всю информацию расценивают как «злонамеренную пропаганду».

«Все это подтверждает «двойные стандарты» американских медиаресурсов, которые занимаются не объективным освещением событий, а обслуживанием интересов правящих партий», — резюмировал посол.

Таким образом Антонов ответил на комментарии Госдепартамента США относительно свободы прессы в России. В понедельник, 6 июня, пресс-секретарь ведомства Нед Прайс заявил, что «Кремль ведет полномасштабную атаку на свободу СМИ, доступ к информации и правду».