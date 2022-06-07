Правительство планирует субсидировать рекламу российских брендов на телевидении

Полмиллиарда рублей будет выделено на субсидирование рекламы отечественных брендов, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Правительство приняло решение: в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов", - заявил он на форуме "Неделя Российского ритейла - 2022".

Мантуров отметил, что многие названия товаров, даже если они российского производства, пишутся на иностранном языке.

"Все на иностранных языках. Если иностранное — значит, это лучше. А то, что это российское, произведено в России — у нас никто не знает об этом".

По его словам, решение вкладывать деньги в рекламу российских брендов будет способствовать их узнаваемости.

