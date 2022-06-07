Промышленная ипотека удивила условиями

Премьер-министр Михаил Мишустин 6 июня дал нескольким министерствам поручение: проработать вопрос запуска «промышленной ипотеки». Это, коротко говоря, льготные кредиты компаниям на покупку недвижимости.

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Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства, «будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера».

И уже до 9 июня свои предложения по этому поводу должны внести в правительство Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.

Поручение премьера было дано по итогам состоявшегося 26 мая заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Ранее проработать возможность промышленной ипотеки поручал Минпромторгу президент России Владимир Путин.

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Тему живо подхватил бизнес-омбудсмен Борис Титов — заявив агентству ТАСС, что период льготной ставки по промышленной ипотеке в 5% не должен быть ограничен одним годом. Заодно он рассказал о конкретных элементах этой инициативы.

«Конечно, промышленная ипотека — правильное направление. Однако на практике все будет зависеть от деталей. Например, кредиты под 5% для приобретения площадей в индустриальном парке — это прекрасно. Однако льготный период сроком всего в 1 год — очень мало. Кроме того, если государство по прошествии года больше не сможет финансировать льготную программу, банку дается право в одностороннем порядке поднимать процентную ставку до рыночного уровня. И 5% волшебным образом превращаются, например, в 15%. Согласитесь, что такие условия сложно воспринимать как надежную базу для серьезного инвестиционного проекта. Поэтому, повторюсь, детали очень важны», — сказал Борис Титов

По его мнению, для небольших производственных компаний действенной альтернативой стало бы строительство объектов в индустриальных парках силами и средствами самого государства. «С их последующей сдачей в бесплатную аренду, с бесплатным подключением к инфраструктуре и льготным налогообложением в течение определенного периода, — уточнил он. — На чем же в этом случае должно зарабатывать само государство? На росте налоговой базы с новых инвестпроектов. Да, на старте придется вложиться самим и подождать, зато это гарантии устойчивого развития на годы вперед».

Государство пока не решило проблему дороговизны кредитов. Именно поэтому большое значение имеет инициатива премьер -министра России Михаила Мишустина о введении 5% промышленной ипотеки на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера, сказал «Эксперту» Василий Колташев, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.

«Это поможет предприятиям создавать основные производственные фонды, то есть это поможет расширению производства. Такая политика дает также развитие промышленных зон, а значит и производства. Но мы находимся только на подходе к реализации первых значительных решений, которые должны улучшить ситуацию. Это необходимо понимать», — полагает Колташев.

И как замечает юрист Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, промышленная ипотека это очень важная и нужная инициативв. Но, по его мнению, хотя данный вопрос возник в контексте поддержки МСП, редко какой средний и тем более малый бизнес сможет использовать данную льготу.

Скорее, объясняет юрист, промышленные объекты сможет себе позволить, даже с такой ипотекой как в 5%, крупный бизнес. Но, поддерживает он Бориса Титова, если удобные условия будут продлены хотя бы на несколько лет, желательно до пяти лет, таких компаний будет больше.

При всем привычном скептицизме отметим, что кредит по ставке 5% выглядит все же довольно-таки привлекательно, причем даже не только в нынешних условиях. И этим предложением премьер-министр, можно сказать, приятно удивил. Удивительной уже с другой стороны, уже не столь приятной, выглядит срок кредитования. Год, это откровенно мало. Было бы очень хорошо, чтобы правительство прислушалось к Борису Титову и экспертам.