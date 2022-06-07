Путин заявил о стабильной ситуации на валютном рынке

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о стабильной ситуации на валютном рыке.

«Ситуация на валютном рынке стабильная», – цитирует президента РФ РИА Новости.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России опроверг информацию о покупке валюты у экспортеров через других участников финансового рынка для сдерживания рубля от резкого укрепления.

Напомним, источники, близкие к правительству и ЦБ РФ, сообщили «Ведомостям», что российский регулятор начал приобретать исключительно валютную выручку у экспортёров, так как спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось.

