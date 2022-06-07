Райффайзенбанк будет брать комиссию за хранение валюты на текущих счетах

Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию для физлиц за хранение средств на текущих валютных счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Для каждой валюты ежемесячная комиссия определена в 0,2% от суммы превышения порогового значения (свыше 5 тысяч) на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 условных единиц, сообщили в пресс-службе банка.

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«Для всех валют порог составит 5 000, для клиентов с пакетами услуг "Премиальный" и "Премиальный 5" этот порог составит 50 000 у.е. Для счетов в японских иенах пороги 500 000 и 5 000 000 у.е. соответственно. На сумму совокупного остатка в одной валюте свыше 500 000 у.е. (5 000 000 для JPY) комиссия составит 0,5%», — говорится в сообщении банка.

Поясняется также, что суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах комиссией не облагаются. В банке подчеркнули, что эта мера позволит эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. При этом уточняется, что в настоящий момент Райффайзенбанк открывает своим клиентам-физлицам текущие счета в долларах США и евро.

