Росприроднадзор будет консультировать Норникель по инвестпроектам

В понедельник подписаны соглашения об обмене информацией и консультациях в области охраны природы между Росприроднадзором и компанией «Норникель», сообщает «Интерфакс».

Документы подписаны в ходе рабочего визита главы федерального ведомства Светланы Радионовой в Норильск и нацелены на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

«Это возможность до того, как мы что-то сделали, прийти и получить консультацию от самого квалифицированного органа в стране. Это соглашение — задел на пять-семь лет вперед. С учетом программы рекультивации, которую мы задумали, это крайне важная вещь», — сказал старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

«Мы покажем компании все лучшие наработки, которые мы видим на других площадках, предоставим своих специалистов для консультаций, сможем обмениваться мнениями в режиме онлайн, — прокомментировала достигнутые договоренности Светлана Радионова. — Мы будем консультировать компанию при пусконаладочных работах, а также на этапе реализации новых проектов. То есть мы будем сопровождать проект от и до всеми силами, которые у нас есть, всеми накопленными знаниями, всеми технологиями, которые проходят у нас технологическую экспертизу. Это поможет компании сэкономить время и деньги, а нам — получить новый опыт и поделиться им с другими компаниями».

Радионова ознакомилась во время поездки с результатами модернизации энергетического комплекса «Норникеля» и ликвидации последствий разлива дизельного топлива в мае 2020 года, а также с ходом строительства «Серного проекта» и программой «Норникеля» по созданию системы мониторинга зданий и сооружений.

