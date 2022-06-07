Россия перенаправит интернет-трафик через Азию

Полное отключение российских операторов от международных точек обмена трафиком по европейской сети не станет камнем преткновения для Российской Федерации.

"У нас есть план "Б": в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком, перенаправить трафик через Азию", — сказал

глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров".

По его словам, каких-то серьезных проблем в обмене трафиком с Европой не фиксировалось, но были один или два инцидента, когда отключали российских операторов. В частности, в середине марта от точки обмена трафиком британской компании LINX отключали "Мегафон" и "Ростелеком".



Стоит отметить, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на днях заявил о заинтересованности в сохранении открытости российского сегмента интернета.

"Наша цель - сделать все возможное, чтобы информационная среда в России не подвергалась дальнейшим ограничениям," - сказал он.

И подчеркнул, что информация должна поступать в страну, а интернет должен оставаться свободным и открытым в самой России. Никаких комментариев по поводу ограничений или полный запрет на доступ к российским информационным ресурсам в странах коллективного Запада Прайс не дал.

