Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об освобождении в ходе спецоперации РФ значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сообщил Шойгу на селекторном совещании. Среди самых крупных освобожденных населенных пунктов министр обороны назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Кроме того, глава Минобороны сообщил о взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. «Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении», — отметил Шойгу.

По его словам, в общей сложности на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской народной республики.

Сергей Шойгу рассказал также, что в плен сдались уже 6489 украинских военнослужащих. Он уточнил, что за минувшие пять дней сдались 126 представителей ВСУ.

Ране «Эксперт» писал, что артиллерия РФ уничтожила одну норвежскую 155-мм самоходную установку М109А3 и две американские 155-мм гаубицы М777. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, также уничтожены семь минометов и орудий полевой артиллерии, в том числе 203-мм самоходная установка «Пион». Также сегодня, 7 июня, Минобороны опубликовало видео уничтожения скопления танков и укрепленных позиций ВСУ расчетами самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» высокоточными 152-мм боеприпасами «Краснополь».