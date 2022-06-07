Минобороны: ВС РФ уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что за последние 10 дней специальной военной операции России на Украине ВС РФ уничтожили более 50 единиц боевой техники, поступившей из-за рубежа.

«За последние 10 спецоперации уничтожена 51 единица зарубежной военной техники, – цитирует министра РИА Новости. – В том числе – 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов».

Ранее «Эксперт» писал, что официальный представить российского военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что артиллерия РФ за минувшую ночь уничтожила одну норвежскую 155-мм самоходную установку М109А3 и две американские 155-мм гаубицы М777.

Кроме того, по его словам, за сутки были уничтожены семь миномётов и орудий полевой артиллерии, в том числе 203-мм самоходная установка «Пион». Также ракетными ударами с воздуха и действиями авиации поражены свыше 80 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, два пункта управления, три позиции украинской артиллерии и два склада боеприпасов.

Помимо этого, артиллерия и ракетные войска ВС РФ поразили 426 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, 39 пунктов управления и 47 огневых позиций артиллерии противника.

