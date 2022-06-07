Поставки сжиженного газа в Европу растут, но есть одна большая проблема

Торговцы сжиженным газом (СПГ) уже сейчас, за полгода до прихода зимы лихорадочно ищут и фрахтуют газовозы для его перевозки после того, как санкции против России изменили энергетические потоки на планете. Тарифы растут с такой же скоростью, как и цены на сам газ. При этом все хотят перевозить СПГ на современных судах, а старые танкеры теряют популярность.

Одной из главных причин роста цен на природный газ является резкий всплеск роста спроса на СПГ в Европе, которая стремится ослабить зависимость от российского газа. Европа нуждается сейчас в огромных объемах сжиженного газа, который в отличие от природного можно доставить потребителям только морем в специальных танкерах – газовозах. Отсюда взрывной спрос на газовозы и, естественно, резкий рост тарифов.

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В преддверии зимы торговцы СПГ всегда заранее фрахтуют газовозы. Сейчас, однако, они начали искать суда как никогда рано. По крайней мере, Oil Price пишет, что именно этим сейчас занимаются британская компания Shell, французская TotalEnergies и китайская Unipec. В результате стоимость фрахта газовоза в день при годичном контракте сейчас выросла до 120 тыс. долларов, десятилетнего максимума. Стоимость перевозки СПГ сейчас выросла, по данным Clarksons Platou Securities, на 50% по сравнению с прошлым годом.

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Брюссель, напомним, обещает снизить зависимость от российского газа к концу года на две трети и закупить для этого дополнительные 50 млрд м³ сжиженного газа. Задача нелегкая, потому что, например, у главного потребителя газа в Старом Свете - Германии сейчас даже нет ни одного СПГ-терминала.

По словам судовладельцев, наиболее активно в поиске газовозов ведет себя Total, которая пытается фрахтовать суда на 3-5 лет. Кстати, продолжительность фрахта сейчас тоже больше, чем обычно.

«Рынок взорвался,- объясняет глава Flex LNG и Avance Gas Ойстейн Каллеклев.- Сейчас на рынке крайне трудно найти свободные корабли. Спрос на них бьет все рекорды».

В последние годы транспортные проблемы замедляли доставку сжиженного газа азиатским и европейским потребителям. Сейчас ситуация с доставкой еще больше ухудшилась. Обычно поиски газовозов в северном полушарии начинаются в конце лета, сейчас же они начались уже в конце весны. Нанимая суда на более длительные периоды времени, торговцы пытаются не только обезопасить себя, но и снизить тарифы.

Кроме всего вышеизложенного, ситуацию сейчас усложняет вечная проблема бизнесменов в последние годы – ESG, т.е. экологическое, социальное и корпоративное управление. К этому следует прибавить и вступающие в силу со следующего года новые правила по выбросам вредных веществ в атмосферу. Это, естественно, еще больше усилит дефицит современных газовозов так же, впрочем, как и всех остальных грузовых кораблей. Не удивительно, что сейчас на верфях в Восточной Азии стараются ускорить строительство газовозов, отвечающих новым требованиям по выбросам.

Новыми требованиями объясняется и взрывной рост спроса на современные суда, потому что старые используют СПГ, который они перевозят как топливо: на них стоят газотурбинные двигатели.

Глава Golar LNG Карл Стаубо отмечает, что торговцы только сейчас поняли, что судов отвечающих требованиям, которые сейчас в довершение ко всему еще и повышены, значительно меньше, чем все думали. Кстати, Golar LNG на днях сдала в аренду плавучее хранилище СПГ (FSRU) итальянской газовой компании Snam за 350 млн долларов.

FSRU - еще одна причина дефицита газовозов. Плавучие хранилища сейчас опять же из-за Европы и в частности Германии, где нет ни одного СПГ-терминала, пользуются такой популярностью, что судовладельцы даже переоборудуют в них газовозы.