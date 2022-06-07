Стал известен объем заблокированных активов россиян

Международный депозитарий Euroclear заблокировал активы россиян на сумму около $27 млрд, а объем «застрявших» в Национальном расчетном депозитарии (НРД) активов нерезидентов превысил $85 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор инвестиционной компании ITI Capital.

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«Когда финансовый мост перестал работать 25 февраля, Euroclear заблокировал активы российских резидентов на 1,8 трлн рублей, или около $27 млрд (в основном, акции). При этом объем "застрявших" в НРД активов нерезидентов превышает $85 млрд до переоценки, из которых $48 млрд приходятся на акции, остальные — облигации, в основном ОФЗ, на $38 млрд», — говорится в обзоре.

Аналитики полагают, что большая часть держателей иностранных активов в НРД — локальные банки, управляющие компании, НПФ и физлица.

3 июня ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций центральный депозитарий России — НРД, который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг. Эксперты предполагают, что на такой же шаг в ближайшее время пойдут и США.

«Шансы на "разморозку" иностранных активов в НРД остаются, если к этому моменту ЕС не одобрит конфискацию российских активов в Euroclear», — отметили в ITI Capital.

