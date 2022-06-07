Стоимость летнего дизельного топлива продолжает незначительный рост на АЗС

Вторую неделю подряд продолжает расти стоимость летнего дизельного топлива на АЗС РФ, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.



В среднем по России летнее дизтопливо подорожало еще на две копейки (неделей ранее подорожание составило в среднем одну копейку, а ранее наблюдалось двухнедельное снижение стоимости ЛДТ) за счет роста цен в Южном (+26 коп./литр) и Северо-Западном (+1 коп./литр) федеральных округах. Лидером роста цен стал Крым, где летнее дизтопливо подорожало на 33 копейки.

При этом, как сообщает Интерфакс, в Туве, где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью, ЛДТ подешевело на 35 копеек, в республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе – на 10 копеек.

Цена бензина в очередной раз почти не демонстрировала динамики: АИ-92 за отчетную неделю подешевел на 2 коп./литр, АИ-95 – на одну копейку. Снижение цен существенно проявилось только в Кировской области (-64 коп./литр АИ-92 и -59 коп./литр АИ-95), Ханты-Мансийском автономном округе (-67 коп./литр АИ-92 и -13 коп./литр АИ-95), Пермском крае (-49 коп./литр АИ-92 и -13 коп./литр АИ-95) и Туве (-32 коп./литр АИ-92 и -45 коп./литр АИ-95).

При этом цены на дизтопливо и бензин на АЗС в столице РФ по данным Московской топливной ассоциации остаются неизменными третью неделю подряд