Страховой рынок просел на фоне снижения кредитования

Страховые взносы в январе — марте снизились на 1,6% относительного того же периода прошлого года до 452,3 млрд рублей. Так, падение спроса на кредиты привело к снижению сборов в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) почти на треть, в то время как по накопительному страхованию жизни (НСЖ) был зафиксирован рост на 20%, следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков», опубликованного на сайте ЦБ.

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«Страховой рынок в I квартале 2022 года сократился из‑за ухудшения внешнеторговых и финансовых условий. Основное падение страховых сборов наблюдалось по видам страхования, связанным с кредитованием физических лиц, а также по ИСЖ, несмотря на то, что ухудшение внешних условий начало оказывать влияние на экономическую динамику и активность банков только в марте. При этом все основные имущественные виды страхования и ОСАГО выросли. Прибыль российских страховщиков несущественно снизилась, но рентабельность их бизнеса осталась высокой», — говорится в обзоре ЦБ.

По накопительному страхованию жизни рост был обусловлен в основном продажами продуктов с фиксированной доходностью с более короткими сроками относительно классических программ (от трех месяцев до двух лет), отметил регулятор.

Объемы взносов по страхованию жизни заемщиков и страхованию от несчастных случаев и болезней (большая часть которого приходится на страхование жизни и здоровья заемщиков) в I квартале снизились на 5,3% и 34,8% соответственно. При этом объем взносов по дополнительному медицинскому страхованию вырос на 7%, в основном благодаря перезаключению крупных корпоративных договоров и увеличению количества договоров медстрахования, заключенных с физлицами. Так, число договоров с ИП и юрлицами выросло на 34,9%, а с физлицами – на 26,6%.

Прирост сборов по страхованию автотранспортных средств составил 15,7%, несмотря на сокращение продаж новых автомобилей. Этому способствовало повышение средней стоимости страхового полиса в связи с ростом цен автомобилей и запчастей, отметили в ЦБ.