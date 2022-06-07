В Херсонской области рассказали о планах по проведению референдума о вхождении в состав РФ

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что для решения вопроса о возможном присоединении региона к России будет проведен референдум.

«Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы», — цитирует Стремоусова «Интерфакс».

Он напомнил, что область осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять общественный совет. «Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения», — заявил Стремоусов.

Представитель ВГА посетил XV Международный фестиваль «Великое Русское слово», проходящий в Крыму.

Ранее Кирилл Стремоусов заявлял, что в ближайшее время Херсонская область станет полноценным субъектом Российской Федерации. «Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а именно область, в составе России», — сказал он. Стремоусов отметил, что по его оценкам, за вхождение в состав РФ проголосуют 60-70% жителей области. «И после этого мы наконец-то станем полноценной территорией, которая будет принадлежать государству, а не каким-то резидентам, которые по кускам будут распродавать нашу землю, будут перепродавать и считать нас за рабов», — подчеркнул представитель ВГА Херсонской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июня заявил, что все решения, связанные с судьбой Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины, будут принимать сами жители этих государств и регионов.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.