В Кремле прокомментировали информацию об отказе Москвы обсуждать статус Херсона и Запорожья

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию об отказе Москвы обсуждать на переговорах с Киевом статус Запорожья и Херсона.

Напомним, в газете «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в РФ утверждали, что в новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.

По словам представителя Кремля, «это всё не так, это неправильная информация», передаёт РИА Новости.

«Нет, это всё не так. Это неправильная информация», – ответил пресс-секретарь президента России на просьбу одного из журналистов прокомментировать это сообщение СМИ.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, уже в самое ближайшее время регион станет полноценным субъектом Российской Федерации.

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а именно область, в составе России, – подчеркнул чиновник. – Вопрос времени действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины».

Он также отметил, что по его оценкам, за вхождение в состав РФ проголосуют 60-70% жителей области.

«И после этого мы наконец-то станем полноценной территорией, которая будет принадлежать государству, а не каким-то резидентам, которые по кускам будут распродавать нашу землю, будут перепродавать и считать нас за рабов», – резюмировал Стремоусов.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР; 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик о помощи глава государства объявил о начале спецоперации на Украине.