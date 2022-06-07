В Польше признали «дырявым» эмбарго на нефть из России

Введённый Евросоюзом против России шестой пакет санкций, который включает в себя частичное эмбарго на поставки нефти из нашей страны, не окажет должного воздействия на Москву, а вот мировую экономику ждут тяжёлые времена.

Об этом в интервью Польскому радио, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик.

По его словам, Польша в состоянии справиться с грядущим энергетическим кризисом, но без ввода определённых ограничений всё-таки не обойтись.

При этом, как подчеркнул журналист, придётся «экономить и помогать самым слабым». Кроме того, Якубик отметил, что необходимо разработать различные формы плановой экономики и нормирования. Само же нефтяное эмбарго вряд ли окажет влияние на Россию «так сильно, как этого хотелось бы», полагает он.

«Эмбарго на "чёрное золото" из РФ, то есть самый важный элемент шестого пакета антироссийских санкций, оказалось дырявым: под него не подпадает нефтепровод "Дружба". Мы пошли на далекоидущие уступки в отношении Венгрии, которая заработает на том, что продолжит импортировать российскую нефть», – резюмировал журналист, добавив, что Венгрия по сути, «шантажировала» Польшу, а также другие страны ЕС, которые желали усиления давления на Россию.

Как ранее сообщал «Эксперт», 31 мая члены Евросоюза согласовали частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. По словам глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен, поставки российского «чёрного золота» в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которой дали отсрочку от эмбарго.

В свою очередь преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в беседе с нашим изданием отметил, что главным последствием отказа Европы от российской нефти будет переориентация российских нефтяных поставок в Азию.