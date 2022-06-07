В Польше заявили, что санкции против РФ грозят экологической катастрофой для Балтийского моря

Введенные Евросоюзом и, в частности, Польшей санкции в отношении России могут привести к серьезному загрязнению Балтийского моря.

Об этом заявил сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек, сообщает Onet.pl.

Как пишет издание, министерство внутренних дел Польши в конце апреля по факту запретило деятельность 35 компаний, которые могли быть связаны с российским капиталом. В «черном» списке оказалась и Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков.

По словам Дудека, на очистных сооружениях ряда городов оборудование Sulzer Pumps Wastewater Poland бесперебойно функционировало более десяти лет, услугами предприятия в Польше пользовались сотни организаций, в том числе местные органы власти. Насосы компании установлены, в частности, в Государственном музее Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Внезапное прекращение работы этих систем грозит загрязнением рек, а затем и Балтийского моря, отметил сотрудник компании.

Он рассказал, что у Sulzer Pumps Wastewater Poland заблокированы топливные карты, что делает невозможным техобслуживание оборудования в случае поломки; автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны в скором времени отключат. «Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», — констатировал Дудек. Он уточнил, что выход из строя оборудования на очистных сооружениях приведет к загрязнению Балтийского моря «в течение нескольких дней».

Напомним, 3 июня Евросоюз сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, частичное эмбарго на российскую нефть.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Польша, оказавшаяся от импорта энергетического угля из России, в настоящий момент испытывает серьезные проблемы с этим топливом. Польские компании были вынуждены ограничить продажи, к угольным складам выстраиваются очереди.