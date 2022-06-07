В России разработана композитная броня для вертолетов миротворческих миссий ООН

Новая композитная броня создана сертифицированным разработчиком авиационной техники – Новосибирским авиаремонтным заводом (НАРЗ), входящим в холдинг «Вертолеты России». Ее преимуществами являются возможность использования в различных климатических условиях в диапазоне температур от –50 до +50 градусов, а также устойчивость к коррозии и износу.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "Вертолетная сервисная компания", входящего в Ростех холдинга "Вертолеты России" разработала систему баллистической защиты экипажа и пассажиров вертолетов типа Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Броневая система будет установлена на вертолетах, используемых для миротворческих миссий ООН.

Отмечается также, что в основе баллистической защиты – отечественный негорючий композиционный материал, отличающийся от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств.

Разработанная система гарантирует высокий уровень защиты членов экипажа и пассажиров от попадания пуль стрелкового оружия калибравплоть до 7,62 мм. Комплект композитной брони покрывает не только кабину пилотов, но и грузовой отсек, при этом его вес не превышает 230 килограммов. Система защиты надежна, легка и проста в установке. Эти преимущества позволяют говорить о большом потенциале ее использования на вертолетах серии Ми-8.