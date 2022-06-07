В Сбербанке рассказали, как россиянам получить льготный кредит на образование

Россияне могут получить в Сбербанке льготный кредит на образование со ставкой до 3%.

Такой заем возможно получить даже не имея работы. Кроме того, не требуется справка о доходах, залог и поручитель, передаёт пресс-служба Сбера.

Согласно данным банка, текущий портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных Сбером, достиг 12,3 млрд руб. Всего на эту сумму было выдано почти 53 тыс. кредитов. При этом за прошлый год студенты столичных вузов получили в Сбере более 7,8 тыс. кредитов на образование с господдержкой на сумму свыше 2,3 млрд руб. С начала 2022 года кредитной организацией выдано более 2,5 тыс. займов на обучение на сумму 1.5 млрд. руб.

«Важно, что получить образовательный кредит с господдержкой в Москве может житель любого региона РФ без каких-либо дополнительных документов и требований», – пояснил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Образовательный кредит можно взять для обучения в российском вузе, который имеет лицензию и аккредитацию. Согласно информации Сбера, чаще всего кредит на образование с государственной поддержкой берут студенты Высшей школы экономики, РАНХиГС при президенте РФ и МГУ им. Ломоносова.

Для получения такого займа нужны только заявление, договор с вузом и счёт на оплату обучения. При этом оплатить можно как весь курс обучения, так и отдельный год или семестр.

На погашение кредита даётся срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев. При этом во время обучения и последующие 9 месяцев действует льготный период, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% – в первый год, 60% – во второй, с третьего года – в полном объёме.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Министерство образования и науки РФ готово рассмотреть вопрос возможности получения бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям.

В ведомстве при этом указали на меры, которые предпринимаются для обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами в области информационных технологий в настоящий момент.

В частности, в стандарты высшего образования уровней бакалавриата и специалитета включена цифровая компетенция, формирующая у выпускников способности использовать современные технологии и программы при решении задач профессиональной деятельности, а в образовательные программы по подготовке IT-кадров теперь входит общепрофессиональная компетенция, дающая навыки по разработке алгоритмов и программ для практического применения.

