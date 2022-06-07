В Telegram добавят платную подписку

В мессенджере Telegram появится платная подписка Telegram Premium с новыми функциями для пользователей.

Как сообщает канал Beta Info, стоимость подписки составит около 300 рублей. "Это второй по счету метод монетизации мессенджере после рекламной платформы, который покроет долю расходов на обслуживание приложения и позволяет разработчикам и дальше предоставлять пользователям неограниченный и бесплатный сервис,"- говорится в сообщении.

Подписчикам станут доступны новые функции: расшифровка голосовых сообщений, отсутствие рекламы, приоритетное скачивание файлов, возможность закачивать в два раза большие файлы весом до 4 ГБ.

Удвоятся лимиты в большинстве функций: количество чатов в папке (до 200), подписок в каналах и супергруппах (до 1 тыс.), количество папок (до 20), закрепленных диалогов в основной вкладке (до 10), ссылок для каналов и супергрупп (до 20), количество сохраненных GIF-анимаций (до 400) и подключенных к приложению аккаунтов с разными номерами (до 4).

Также можно будет сделать любую вкладку как папку по умолчанию (в настоящий момент ей является «Все чаты»). Пользователи премиум-подпиской получат специальный значок у профиля. Им будут доступны уникальные реакции на сообщения, анимированные аватары. стикеры с полноэкранными эффектами.