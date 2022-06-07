В VK сообщили о гибели первого замгендиректора холдинга Владимира Габриеляна

Пресс-служба VK сообщила о том, что первый заместитель генерального директора Владимир Габриелян погиб в результате трагического происшествия. Вместе с ним погиб менеджер по закупкам компании Сергей Мерзляков.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

Как рассказал агентству волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» НАО Владислав Выучейский, тела погибших нашли. «Поисково-спасательные работы закончены. Выжившие находятся в Нарьян-Маре», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Габриелян и еще один человек пропали вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО). Как писали СМИ, Владимир Габриелян и еще три человека пересекали реку на вездеходах около села Шойна, транспорт опрокинулся и людей начало уносить в Белое море. Два человека, в том числе супруга Габриеляна, смогли выбраться; еще двое, в том числе топ-менеджер, пропали.

Габриелян работал вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group (прежнее название VK) с 2005 года; в 2019 году стал первым заместителем генерального директора VK. В марте 2022 года Владимир Габриелян вошел в совет директоров холдинга.