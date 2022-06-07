Виды и особенности грузовой мойки автомобилей

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Профессиональная мойка грузовиков

Например, для грузового автотранспорта очень распространены – это мойки с абразивами, нанесёнными на вращающийся барабан (ЦТН). В современной мойке грузовых автомобилей стоимость услуг зависит от размеров автомобилей, качества применяемого оборудования. Направление движения техники вдоль линии мойки определяется с помощью электропривода (до сих пор для мытья грузового автотранспорта применялось ручное управление с помощью бамперов, ремней и цепей). Прежде всего, этот вид мойки обладает такими существенными преимуществами, как:

низкая стоимость по сравнению с традиционными мойками;

значительная экономия времени и сил;

возможность мытья любых типов грузового транспорта;

защита днища автомобиля от коррозии благодаря использованию гидроизоляционных материалов.

Производители оборудования предлагают множество возможностей, которые позволяют адаптироваться к любому типу коммерческих автомобилей. Автомойки различаются количеством щеток, программ мойки, высотой или внешним дизайном. Время мойки транспортного средства зависит от конфигурации автомойки и выбранной программы.

Дополнительные опции мойки

Производители предлагают множество дополнительных опций, благодаря которым услуга мойки находится на самом высоком возможном уровне:

Мойка шасси. Модуль мойки шасси особенно актуален именно для грузовых автомобилей. Этот тип транспортного средства имеет тенденцию накапливать грязь, пыль или грязь на этой части транспортного средства. Мойка дисков. Это решение эквивалентно варианту мойки колес, используемому на автомойках, предназначенных для легковых автомобилей. Вспенивание Стандартная мойка грузовиков в основном имеет возможность предварительной мойки, но не во всех случаях. Иногда это действие выполняется вручную.

При выборе технологии мойки стоит обратить внимание на ее воздействие на окружающую среду. Влияние имеет процесс, связанный с работой оборудования, способ нагрева воды, процесс мойки или очистки сточных вод. Программа мойки должна потреблять как можно меньше электроэнергии, воды или химических веществ, сохраняя при этом наилучшие результаты мойки.