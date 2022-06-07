Вице-мэр Ефимов: Москва отсрочила арендных платежей на 10 млрд рублей по просьбе инвесторов

Более 1,5 тыс предпринимателей Москвы обратились за антикризисной помощью к властям столицы с начала марта. Чаще всего они просили об отсрочке платежей за аренду имущества, а в целом город согласовал перенос платежей на общую сумму 10,3 млрд рублей. Об этом сообщил 7 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Напомним, что в минувшем марте мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор мер антикризисной поддержки бизнеса. Они касались, в том числе, арендаторов городского имущества, а также инвесторов, которые планируют строить или реконструировать недвижимость в столице.



«С марта в Москве действуют 9 различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере. На данный момент с заявлениями о получении таких льгот к городу обратились более 1,5 тыс. предпринимателей. Соответствующая помощь уже предоставлена 80% из них», — рассказал Владимир Ефимов. Он уточнил, что «больше всего заявок касалось получения полугодовой отсрочки платежей по аренде городской недвижимости за второй квартал, а также взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования». «Сейчас город одобрил 704 подобных обращения. Общая сумма перенесенных платежей составила 10,3 млрд рублей», — отметил Владимир Ефимов. В том числе, по его словам, наибольшее число одобренных обращений — 535 — касалось переноса платежей за аренду нежилых помещений, а сумма такой поддержки превысила 378 млн рублей.



Кроме того, еще 105 арендаторов земельных участков, по которым изменена цель предоставления с эксплуатации на строительство, на полгода получили отсрочку за второй квартал: на 5,6 млрд рублей, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. «Такая же льгота была предоставлена 48-ми владельцам 83-х участков, по которым изменен вид разрешенного использования на строительство: они перенесли взносы на сумму почти 3,4 млрд рублей», — добавил он.



Помимо этого, по обращениям 128 арендаторов земельных участков, оформленных для строительства, ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год, сохранится в 2023 году. Сумма такой поддержки превышает 2,2 млрд.