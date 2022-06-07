Владимир Ефимов: еще один инвестор получил от города участок в аренду за один рубль в год

Производитель кондитерских изделий «Рот Фронт» подписал с правительством Москвы договор об аренде участка на 5 лет по льготной ставке за 1 рубль в год. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в столице появится еще один объект пищевой промышленности. Об этом сообщил 7 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на итоги заседания Градостроительно-земельной комиссии города.

По его словам, речь идет об участке площадью 2,6 га на Мелитопольской улице, 8, в районе Западное Бирюлево. «Правительство Москвы и компания по производству кондитерских изделий «Рот Фронт» подписали договор о предоставлении в аренду земельного участка для возведения нового производственного комплекса общей площадью 33,4 тыс. кв м. Инвестор вложит в проект 9 млрд рублей. В результате за счет налогов в городской бюджет будет ежегодно поступать 238,9 млн рублей. Кроме того, благодаря реализации проекта в столице появится еще 1,4 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Напомним, ОАО «Рот Фронт» — одно из старейших кондитерских производств России. В цехах предприятия изготавливают более 200 наименований самых популярных сладостей, в том числе «Москвичку», «Птичье молоко», «Вечерний звон» и другие.

Компания планирует ежегодно выпускать на новом заводе 60 тыс тонн продукции, добавил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он напомнил, что это уже второй МаИП по льготной земельной ставке, одобренный в столице. «Ранее город подписал договор о предоставлении инвестору участка площадью почти 10 тыс. кв м в аренду за рубль в год. Согласно этому документу в районе Нагатино-Садовники построят инженерный корпус, который станет частью научно-производственного предприятия, разрабатывающего электронные компоненты для разных отраслей промышленности», — отметил он.

Тот договор заключили также на 5 лет. Льготная ставка в 1 рубль в год будет действовать на протяжении всего срока реализации проекта, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, на данный момент договор проходит регистрацию в Росреестре.

Землю в аренду за рубль в год под строительство новых производств власти Москвы запустили в минувшем марте, как одну из антикризисных мер поддержки бизнеса. Инвесторы могут также расчитывать на льготные кредиты, в среднем под 9% годовых. Для этого власти столицы докапитализировали на 20 млрд рублей Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательств.