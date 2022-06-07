Внешний госдолг России с начала года уменьшился на 4,3%

Внешний госдолг РФ с начала текущего года уменьшился на $2,6 млрд до $57,14 млрд. При этом расходы на его обслуживаниие в первом квартале выросли на $24,6 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным на 1 апреля общий объем госдолга РФ составил 21,411 трлн рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года.

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«Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 млн долларов США (80,8% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 70,7 млрд долларов США) и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3%, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59 702,0 млн долларов США)», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369,5 млрд рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля составил 4,805 трлн рублей. В докладе также сказано, что в I квартале расходы на обслуживание внешнего госдолга РФ увеличились на 11,4 млрд рублей (на 41,2%), а в долларовом эквиваленте — на $24,6 млн (на 6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В целом, по данным Счетной палаты, государственный долг Российской Федерации увеличился на 489,2 млрд рублей, или на 2,3%, и на 1 апреля составил 21,411 трлн рублей (16,1% прогнозируемого объема ВВП). Внутренний госдолг вырос на 0,7% до 16,6 трлн рублей.