ЕЦБ откроет новую эру

На заседании руководства Европейского Центробанка, которое пройдет 8-9 июня в Амстердаме, его президент Кристин Лагард объявит о резком изменении монетарной политики банка для борьбы с инфляцией, которая начинает выходить из-под контроля. Речь идет, в первую очередь, о прекращении закупок гособлигаций на триллионы евро и подготовке к выходу из 8-летнего периода, когда в еврозоне действовала рекордно низкая, отрицательная учетная ставка. На фоне более чем четырехкратного роста потребительских цен за прошедшие годы сейчас как-то совсем неубедительно выглядит сохраняющаяся до сих пор цель ЕЦБ по инфляции – 2%. В главном банке Европы надеются, что готовящиеся меры помогут загнать инфляцию ниже 2-процентного уровня, но произойдет это не раньше 2024 года.

Сейчас в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте лишь качают головами, вспоминая допандемические времена, когда им приходилось бороться со слишком медленным ростом потребительских цен и никак не удавалось довести инфляцию до 2%. Сейчас она в среднем по ЕС, напомним, превысила 8%, а в антирекордсмене Эстонии – и все 20%! Да что там допандемические времена – еще в марте текущего года инфляция не превышала 2%.