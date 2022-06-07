ЕЦБ откроет новую эру

На заседании руководства Европейского Центробанка, которое пройдет 8-9 июня в Амстердаме, его президент Кристин Лагард объявит о резком изменении монетарной политики банка для борьбы с инфляцией, которая начинает выходить из-под контроля. Речь идет, в первую очередь, о прекращении закупок гособлигаций на триллионы евро и подготовке к выходу из 8-летнего периода, когда в еврозоне действовала рекордно низкая, отрицательная учетная ставка. На фоне более чем четырехкратного роста потребительских цен за прошедшие годы сейчас как-то совсем неубедительно выглядит сохраняющаяся до сих пор цель ЕЦБ по инфляции – 2%. В главном банке Европы надеются, что готовящиеся меры помогут загнать инфляцию ниже 2-процентного уровня, но произойдет это не раньше 2024 года.
Сейчас в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте лишь качают головами, вспоминая допандемические времена, когда им приходилось бороться со слишком медленным ростом потребительских цен и никак не удавалось довести инфляцию до 2%. Сейчас она в среднем по ЕС, напомним, превысила 8%, а в антирекордсмене Эстонии – и все 20%! Да что там допандемические времена – еще в марте текущего года инфляция не превышала 2%.
Кристин Лагард считает события на Украине «поворотным моментом для возникновения гиперинфляции». Второй причиной, оказывающей сильное влияние на рост цен, она называет переход к «чистой» энергетике.
ЕЦБ последним из крупнейших центробанков планеты приступит к подъему учетной ставки. Июльский подъем будет первым в Старом Свете более чем за 10 лет! Правда, к окончательному решению по конкретным цифрам в Совете управляющих еще не пришли. Некоторые его члены хотят поднять ставку на 0,5%. Большинство экономистов, однако, считают, что учетная ставка будет подниматься дважды по четверти процента: в июле и сентябре.
Европа разделилась по отношению к монетарной политике главного банка. Несмотря на сильное отставание от коллег из главных центробанков немало экономистов считают план действий, состоящий из двух повышений ставки в течение трех месяцев, слишком поспешным. Они призывают Лагард и ее помощников к осторожности и объясняют свою позицию высокой вероятностью возврата коронавирусной пандемии и событиями на Украине.
Для европейцев, привыкших в последние годы к спокойной и сытой жизни, наступают нелегкие времена. Причем пессимистические настроения с каждым днем все больше усиливаются не только в бедных странах на востоке континента. Достаточно сказать, что почти половина немцев согласно опросу жалуется на то, что им пришлось сильно или даже очень сильно урезать потребление.
«В Совете управляющих существует мнение, что необходимо показать рынкам, что банк собирается предпринять меры по борьбе с инфляцией несмотря на то, что они могут помешать росту экономики, - приводит Bloomberg слова Эвелин Херрман, экономиста парижского отделения Bank of America. - Это очень одностороннее обсуждение, в котором практически игнорируются риски того, что инфляция может развернуться и двинуться в противоположном направлении».
В руководстве главного европейского банка продолжают кипеть споры. Правда, с каждым днем призывы к более осторожным действиям из-за большой неопределенности раздаются все реже. Одним из «голубей» в Совете управляющих, призывающих коллег не торопиться, является Фабио Панетта. Но даже он с остальными «голубями» соглашается, что учетная ставка больше не может оставаться на рекордно низком уровне.
О стремительном изменении ситуации говорил на прошлой неделе еще один «голубь» из Совета – Пабло Эрнандес де Кос. Он суммировал изменения в позиции коллег, заявив, что сейчас в Совете управляющих остались разногласия только относительно конкретных цифр.