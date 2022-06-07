Заммэра Ефимов: производители стройматериалов Москвы вложили 2,2 млрд рублей в развитие заводов в 2021 году

Более чем вчетверо нарастили объем инвестиций в модернизацию заводов московские производители строительных материалов. В 2021 году они направили на эти цели 2,2 млрд рублей, рассказал 7 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице активно растет выпуск материалов для строительства, и предприятия отрасли стабильно увеличивают вложения в основной капитал, чтобы развивать свои производства. С 2017 года объем таких инвестиций вырос в 4,4 раза — до 2,2 млрд рублей в 2021 году. Кроме того, по итогам последних 5 лет выручка компаний отрасли увеличилась почти вдвое – до 61 млрд рублей. При этом в прошлом году предприятия направили в бюджет Москвы 1,5 млрд рублей налоговых отчислений, что в 2,1 раза превышает показатель 2017 года», — рассказал Владимир Ефимов. В числе таких компаний — производители систем вентиляции, дверей, окон, металлических конструкций и другой продукции, добавил он.

При этом, по официальной статистике, за минувшие четыре месяца объем производства в этой отрасли вырос на 42,1% к аналогичному периоду прошлого года. «В январе – апреле предприятия поставили заказчикам продукцию на 48,8 млрд рублей, что на 40,6% превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 90,6% – 2020 года», — уточнил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Один из крупных проектов в области производства стройматериалов, заявленных в столице, — комбинат по выпуску сверхкрупногабаритных модулей квартир. Его при поддержке города строит группа компаний «МонАрх», недавно эту площадку посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Отметим, что власти Москвы активно поддерживают промышленность. Так, они дают инвесторам землю в аренду под строительство предприятий за один рубль в год. Компании столицы могут также получить льготные кредиты: на строительство новых заводов, а также на пополнение оборотных средств. Для этого из казны города Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства докапитализировали на 20 млрд рублей. Ставка по льготным займам составляет в основном 9% годовых.