Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщает британская газета Financial Times. По данным газеты, такое заявление Зеленский сделал в ходе организованной этим изданием видеоконференции.

«Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении газеты.

При этом он признал, что Украина проигрывает России в плане техники, и поэтому она не способна наступать.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что тупиковое положение в конфликте с РФ – «не вариант» для Киева и вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.

Ранее «Эксперт» писал, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США.

По словам представителя Кремля, у России нет кредита доверия к обещаниям Киева. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались.

«Но, к сожалению, такой опыт отсутствует напрочь, – подчеркнул Песков. – Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания Зеленского раз и навсегда покончить с войной в Донбассе, сдержано не было».

Размышляя о том, может ли Украина всё-таки применять это оружие для ударов по России, Песков заявил, что соответствующие ведомства системно оценивают все риски и применяют необходимые меры.