Мнение о том, что золото готовится к прыжку, высказывает большинство экспертов рынка. И хотя начало новой недели для металла выдалось умеренно позитивным, основания для дальнейшего роста у него, судя по всему, будут уже в ближайшее время. В понедельник цена золота выросла, чему способствовало снижение доходности американских госбондов и ожидание начала цикла заседаний крупных мировых центробанков.

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Аналитики отмечают, что на стоимость золота продолжат влиять факторы, связанные с монетарной политикой мировых центробанков.

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«После недавнего отчета по безработице в США участники торгов будут оставаться очень чувствительны к любым сигналам о будущей политике центробанков», — передает «Прайм» слова рыночного стратега IG Ип Цзюн Жуна (Yeap Jung Rong).

На этой неделе запланировано заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), на следующей пройдут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Банка Японии. Ожидается, что мировые ЦБ склонятся к ужесточению монетарной политики, а это традиционно поддерживает курс национальных валют.

Во вторник утром золото продолжило подъем, хотя он также был незначительным. Фьючерсы на металл подорожали на 0,05%, до 1844,75 доллара. Рынки, кроме заседаний ЦБ, ждут данных по темпам инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Прогнозируется, что индекс потребительских цен в США вырастет до 0,7% в мае после роста на 0,3% в апреле. Золото же рассматривается как инструмент хеджирования рисков против инфляции. И если показатель превысит ожидания, то спрос на золото резко вырастет.

Затишье в ожидании осени

В целом, после достижения рекордного уровня около 2078 долл./унция в марте, цены на золото корректируются вниз, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Возле уровней поддержки 1800—1850 долл./унция началась постепенная консолидация рынка. Инфляция в апреле оставалась высокой, но в США показала небольшое снижение — до 8,2% после мартовского рекорда.

Таким образом, указывает эксперт, рынок уже начал реагировать на повышение процентной ставки и сокращение баланса ФРС США. На следующей неделе (14-15 июня) состоится очередное заседание ФРС, в ходе которого ставка может быть повышена на 0,5%. Реальные процентные ставки постепенно повышаются, но все еще остаются на отрицательной территории. ЕЦБ 9 июня также проведет очередное заседание, но повышения процентной ставки не ожидается, хотя разговоры о сокращении стимулирования ведутся. Высокие инфляционные ожидания сохраняются, поддерживая рынок золота.

Растущие цены на сырьевые товары, особенно на энергоносители, увеличивают риск замедления роста мировой экономики и развития рецессии в некоторых регионах, считает Лукичева. Это, по ее словам, создает поддержку страховым активам. Спрос на физический металл в Азии, однако, стагнирует в связи с наступлением межсезонья. Розничный спрос в Индии сократился после завершения весеннего сезона свадеб и фестивалей, спрос в Китае страдает от пандемии и карантинных ограничений.

В конце второго и начале третьего кварталов рынок золота обычно достигает минимальных ценовых значений, указывает аналитик. Инвестиционный интерес к металлу также снижается — в связи с наступлением сезона отпусков и сокращением торговой активности. До осени, ожидает Оксана Лукичева, можно ожидать продолжения консолидации рынка вокруг текущих уровней, либо плавного сползания цен. Ближе к осени возможно возобновление роста — особенно в случае увеличения вероятности развития рецессии во втором полугодии 2022 года или в 2023 году.

Ниже уровня поддержки уходить нельзя

Во вторник, 7 июня, цены на золото на утренних торгах демонстрируют нейтральную динамику, торгуясь непосредственно на ключевом для главного драгоценного металла уровне поддержки на отметках 1835-1840 долл. за тройскую унцию.

Закрепляться ниже этого важнейшего технического барьера, уверен аналитик TeleTrade Алексей Федоров, ценам на золото категорически нельзя, потому что это не только запустит сценарий провала к 1730-1750 долл. за тройскую унцию к концу июля, но и повысит риски гораздо более глубокого падения котировок к 1350-1450 долл. уже этой осенью. Это весьма негативный вариант развития событий, однако именно он по всей видимости является сейчас доминирующим на рынке золота — по крайне мере, в части летнего спада цен.

Логика падения золотых котировок в таком сценарии базируется, в основном, на действиях ФРС, считает аналитик. Американский финансовый регулятор должен поднять учетную ставку на 0,50 п.п. и в июне, и в июле — это общее место, не вызывающее споров. В отличие от того, что будет делать американский ЦБ в сентябре, когда проблемы экономики и фондового рынка из-за жесткости самого регулятора станут более очевидными и острыми.

Так что будущая осень уже не очень органично вписывается в логику спада цен на золото к 1350-1450 долл. за тройскую унцию исключительно из-за жесткого курса ФРС. Причина должна быть другой, уверен Федоров. А вот если ждать монетарных сюрпризов от американского регулятора, то, скорее, этим летом — из-за рисков инфляционного всплеска и начавшегося экстремального роста нефтяных котировок с целью выше $=150 долл. за баррель Brent.

Американский рынок госдолга, который, естественно, уже учел не вызывающее сомнений повышение учетной ставки ФРС на 1,0 п.п. в июне и июле, может быть просто шокирован более жесткими действиями американского регулятора для подавления инфляции в летний период — в случае, если рост цен на нефть продолжится. Именно поэтому вторая половина июня и весь июль выглядят сейчас как наиболее опасное время для рынка золота в летнем периоде.

Что касается осени и возможного спада золотых котировок, то его непосредственной причиной скорее станет не ФРС, а дефицит ликвидности у инвесторов, как это уже было в марте 2020 года во время 35-процентного обвала американского фондового рынка, полагает эксперт.

Сомнений же в том, что этой осенью по рынку ценных бумаг будет нанесен еще более мощный удар, чем в первой половине 2022 года, практически нет. Комбинация из высокой инфляции, экстремально жесткого курса ФРС и быстрого падения деловой активности в США и других крупных экономиках — это гарантия очень больших проблем для фондового рынка нынешней осенью.

А потому инвесторам для поддержания маржинальных требований по другим более важным позициям — прежде всего покупкам облигаций и акций — придется продавать золото, считает Алексей Федоров. Собственно, вынужденные продажи инвесторов и могут стать тем самым триггером падения золотых котировок к 1350-1450 долл. за тройскую унцию в момент, когда ФРС придется остановить повышение процентных ставок. По крайне мере, это выглядит наиболее логичным вариантом.

Так что золото оказалось в очень непростой ситуации, и техническим сигналом к тому, что описанный выше сценарий активирован, станет закрепление цен ниже уровня поддержки 1835-1840 за тройскую унцию. Тогда, полагает аналитик, для инвесторов могут стать разумными превентивные продажи золота по все еще высоким ценам — по крайней мере, об этом точно необходимо будет серьезно подумать.

Первая половина июня для таких размышлений выглядит подходящей и безопасной. Без экстремального скачка цен на нефть выше $150 за баррель Brent ФРС вряд ли станет «шокировать» рынки еще более жесткими действиями. Поэтому, до заседания ФРС 14-15 июня, считает Федоров, золотые котировки скорее всего увязнут в рефлексии о своем печальном будущем вокруг ключевого уровня поддержки 1835-1840 долл. за тройскую унцию. Хотя исключать «погружения» в следующие четыре торговых дня немного ниже этих отметок, к 1820 долл., никак нельзя.

Но в этот четверг, 9 июня, нас ждет решение ЕЦБ, обращает внимание эксперт. Европейский регулятор может преподнести ястребиные «сюрпризы», которые парадоксально способны ухудшить позиции золота, даже если американский доллар несколько просядет к евро по итогам заседания. Жесткое решение ЕЦБ повысит вероятность большей жесткости ФРС, поэтому динамика американской валюты для золота может оказаться не столь важной.

А в пятницу, 10 июня, торговую неделю будет закрывать свежая отчетность по инфляции в США, которая может подкрепить уверенность рынка в летней жесткости американского ЦБ из-за того, что и в мае темпы роста цен в американской экономике так и остались на высоком уровне 8,3%.