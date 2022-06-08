21-й международный музыкальный фестиваль STEREOLETO

На фестивале выступят: Леонид Агутин, Жанна Агузарова, The Hatters, АВИА, Дайте танк (!), IOWA, Найк Борзов, POMPEYA, Dead Blonde, SQWOZ BAB, ЖВАКА ГАЛЗ дада-оркестр, НЕЕЕТ, ТЫ ЧТО, HARAJIEV SMOKES VIRGINIA, Shortparis, Lucidvox, Blizkey, Super Collection Orchestra, Mika Vino, Андреграунд, Zarya, Видеокассета твоих родителей, The OMY, Стереополина, UBEL, Семь Ножей, Диктофон, Перемотка, Сезон Дождей, Созвездие Отрезок, Макодзеба, Forest Tiger Friend & Owl Helper, Stereotypes, Космос на потолке.

Стартовав с небольших событий для нескольких сотен человек, STEREOLETO сегодня - это одна из главных музыкальных достопримечательностей Санкт-Петербурга и событие, без которого город уже невозможно представить. Фестиваль проходит при поддержке Тинькофф - Генерального партнера фестиваля.

STEREOLETO - это чисто петербургский фестиваль, харизматичный и тонко чувствующий, романтичный и по-настоящему авторский, который ориентируется не столько на топовых и кассовых артистов, сколько обращает внимание на свежее актуальное звучание и новые имена, которые формируют российский музыкальный ландшафт.

В этом году фестиваль приготовил подарок для всех ценителей группы “Кино”: выставку фан-арта, посвящённую 60-летию солиста группы Виктора Цоя!

Илья Бортнюк, основатель и идеолог фестиваля STEREOLETO: “На выставке "Виктор Цой. Фан-арт" мы собрали работы фанатов группы с самых разных уголков нашей страны. Это рисунки, живопись, комиксы, коллажи и граффити. Надо отметить, что Виктор Цой в конце 70-х - начале 80-х годов также создавал свой “фан-арт” (хотя само название появилось гораздо позже). Он рисовал плакаты и скетчи с изображением своих кумиров – Дэвида Боуи, Джона Леннона, The Beatles, Led Zeppelin. Я, являясь преданным поклонником группы “Кино” с 1984 года, также имел опыт создания своего фан-арта. Проходя службу в советской армии в Карелии, в поселке с романтическим названием Хуухканмяки, в 1988 году я гуашью и пером нарисовал портрет Виктора Цоя. Портрет, к сожалению, не сохранился, но сохранилась фотография, которая также будет представлена на выставке”.

STEREOLETO - это также арт-объекты от современных художников и дизайнеров, stereofood с локальными гастрономическими проектами, stereomarket с лучшими локальными брендами и интерактивные зоны stereofun с развлечениями для взрослых и детей. И, конечно, незабываемый вид на Финский залив!