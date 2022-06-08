«Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства

Крупнейший российский авиаперевозчик собирается пополнить свой парк тремя сотнями воздушных судов отечественного производства. Самолеты будут заказаны "Аэрофлотом" у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в госкорпорацию «Ростех».

Как сообщают "Ведомости", речь идет о лайнерах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. По предварительным данным, большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214. Рамочный договор стороны подпишут во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года. В будущем пополнение парка позволит компании избежать дефицита кресел и нарастить долю рынка.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью турецкой газете Star, что госкорпорация планирует выпустить более 110 самолетов типов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 г. и около 500 к 2030 г.

«Мы вступаем в череду крупных сделок с авиакомпаниями. Место и детали сделок сейчас финально не определены, комментировать это преждевременно», – сказал Чемезов.