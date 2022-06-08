Компания «Система Телеком Активы»​,​ вход​ящая​ в структуру АФК "Система"​,​ приобрела 100% компании-производителя минеральной воды "Архыз".

​По информации РБК, общая сумма сделки ​оценивается в 450 млн рублей​. Значительная часть​ этой суммы​ оплачивается за счет конвертации долга в капитал компании.​ Сделка одобрена в Ф​едеральной антимонопольной службой в мае, а ходатайство в антимонопольный орган было направлено ещё в феврале.

«Мы видим большой потенциал рынка минеральной воды за счет его консолидации и устранения фальсификата, а также на фоне ухода с него иностранных игроков», - ​оценил приобретение "Стсьемы" ее представитель Сергей Копытов.

«Архыз Оригинал» владеет имущественным комплексом, товарным знаком и лицензией на добычу воды. За последние несколько лет доход компании увеличивается более чем на 10% каждый год. При этом в планах у компании к 2026 году увеличить выручку на 14% и нарастить долю рынка до 12%. Сейчас же она занимает лишь 1,5% рынка минеральной воды.