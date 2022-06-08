Акции дня: трейдеры пригляделись к акциям НМТП из-за высоких дивидендов

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) вышли в лидеры рынка по итогам сессии на Мосбирже в среду, 8 июня. За торги котировки поднялись на +5,97% до 5,59 рублей за акцию.

Совет директоров компании в среду рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 0,54 рублей на акцию. Всего на «дивы» направят 10,4 млрд рублей. Таким образом дивидендная доходность на вечер среды составила 9,6%.

За 2020 год компания выплатила дивиденды в размере 0,06 рублей на акцию, всего было направлено 1,155 млрд рублей, а за 2019 год 1,35 рублей на бумагу или 26 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,19% до 2318,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +4,30% до 1231,25 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:25 мск составила 123,88 долларов за баррель (+2,75%). Российская валюта укреплялась – 59,87 рублей за доллар.