Авиакомпания S7 решила отложить проект лоукостера Citrus

Авиакомпания S7 решила ​пока не будет запускать проект лоукостера Citrus, который должен был начать полеты летом 2022 года.

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", - ​публикует "Интерфакс"​ комментарий представителя компании.

Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года​, а покаА сотрудники Citrus продолжат свою работу в авиахолдинге.

О намерении S7 создать собственный лоукостер стало известно в конце июля прошлого года​:​ Citrus должен был занять рынок межрегиональных перелетов и стать вторым российским лоукостером после «Победы». Планировалось, что к 2024 году в парк компании войд​у​т 24 самолета Airbus A320neo, а пассажиропоток превысит 7 млн человек. Первоначальные инвестиции оценивались в 2,5-3 млрд рублей​; окупить вложения ​в S7 рассчитывали ​за четыре года.​ Ставк​а была сделана​ на прямые региональные направления в облет Москвы и Подмосковья - в основном, в средней полосе России. Базами нового лоукостера были выбраны аэропорты Омска и Казани. Продажа билетов на рейсы Citrus должна была стартовать весной, а полеты были запланированы на июль.

​Эксперты связывают решение авиакомпании с давлением, которое испытывает вся отрасль авиаперевозок в связи с жесткими антироссийскими санкциями. В частности, еще ​19 апреля стало известно, что S7 приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения​.​ Кроме того, были запрещены новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов, а российских перевозчиков обязали вернуть лайнеры лизингодателям. Американский Boeing и французский Airbus приостановили поддержку российских авиакомпаний, эксплуатирующих их самолеты, с 2 марта. С этой же даты компании перестали поставлять запчасти.