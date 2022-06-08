Биткоин колбасит не на шутку

С 10 мая, когда биткоин в ходе стремительного падения с уровней выше $40 тыс. впервые с июля 2021 года оказался ниже $30 тыс., он так далеко и не ушел от этого уровня. Исключением было разве только резкое падение до $25338,53 12 мая с отскоком обратно в тот же день. В остальном старейшая криптовалюта оставалась в очень узком (по ее меркам) диапазоне $28 тыс. – $32,4 тыс.

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Это явно контрастировало с тем, что происходило с курсом биткоина с ноября по апрель, когда он быстро и с огромными колебаниями снижался с отметки $69 тыс. Криптоскептики как в начале мая, так и сейчас, уверены, что потеря 55% стоимости – не предел для биткоина. Тем более, что сейчас на всех рынках сдуваются пузыри, а криптовалюта, по их мнению, относится исключительно к этой категории активов. В таком случае, потеря половины цены, это вообще ничего, когда даже очень традиционный в сравнении с крипторынком Nasdaq теряет порядка четверти капитализации.

Во вторник могло показаться, что они, наконец, оказались правы и движение вниз продолжится. Биткоин резко упал, потеряв за сутки более 5%. Вновь пройдя сверху уровень $30 тыс. он достиг $29325,38. Причиной этого стало начатое SEC расследование относительно возможности того, что токен BNB, выпущенный Binance, может быть отнесен к категории ценных бумаг. Тот снизился на 6%, но распродажа началась и на всем криптовалютном рынке.

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Однако с биткоином подобные истории за последние месяцы происходили многократно. И к вечеру он уже вновь котировался выше круглой отметки, достигнув $30148,75.

Bloomberg прокомментировал это так: «Опасения инвесторов по поводу ужесточения денежно-кредитной политики и ужесточения регулирования сочетаются с оптимизмом в отношении того, что биткоин, возможно, нашел дно». И привел мнение аналитика британского брокера цифровых активов GlobalBlock Маркуса Сотириу, что биткоин сталкивается со «значительным сопротивлением» в районе $31,5 тыс. – $32 тыс.

Но раз так, то для похода вверх криптовалюте будут нужны очень значимые информационные поводы. После чего, впрочем, движение должно быть существенным. В мае стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу заявлял, что потенциал роста криптовалюты после этого падения составляет около 30%.

Вот только явных позитивных новостей пока нет, а плохие, возможно, уже на горизонте. Данные по инфляции в США в конце недели вполне могут усилить опасения более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, и это будет не лучшим вариантом абсолютно для всех рисковых активов. Будут ли новости о темпах роста потребительских цен плохими, неизвестно, но аналитики это вполне допускают.

«Будет сложно открывать новые позиции до пятничного объявления индекса потребительских цен США, – говорил во вторник CNBC аналитик рынка криптовалют японской биржи биткоинов Bitbank Юя Хасэгава. – Другими словами, до тех пор биткоин может продолжать колебаться в ‘боковике’, но рынок должен быть готов к удару».