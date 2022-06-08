Экс-министр энергетики США: Россия останется энергетической супердержавой

О том, что Россия в полной мере сохранит свой статус энергетической свердержавы, несмотря на события, связанные с санкциями и частичной переориентацией с традиционных на новые рынки, заявил бывший министр энергетики США Эрнест Мониз.

Военный конфликт "вряд ли нанесет ущерб репутации России в качестве энергетической сверхдержавы" - цитирует ТАСС его выступление на международной конференции Ecosperity Week в Сингапуре со ссылкой на публикацию издания The Straits Times.Он полагает при этом, что другой станет клиентская база российских поставщиков, и "возможно, уровень производства также изменится".

Свое мнение экс-тр обосновал, прежде всего, наличием у России обширных запасов ресурсов.

По поводу клиентской базы он уточнил, что в случае отказа Европы от российского газа объемы закупок могут наращивать Китай или Япония, отметив при этом недостаток трубопроводной инфраструктуры на восточном направлении.

Мониз не исключает "ущерб нефтяным возможностям страны" из-за уход из России нефтяных и обслуживающих компаний, а также введения санкций в отношении импорта западных технологий нанесут, в то же время находя эти проблемы решаемыми.