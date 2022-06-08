На российский рынок вернулась французская косметическая компания L'Occitane​ - теперь​ под названием "Л'Окситан". Магазины французской косметической сети возобновили работу на всей территории ​страны. По сообщению РИА ​"​Новости​"​, представители бренда заявили, что решение​ о смене названия​ было принято в связи с выделением российского подразделения компании в отдельное юридическое лицо.

Ассортимент​ магазинов сети​ будет регулярно пополняться нов​ой продукци​ей​​, а выпущенные ранее подарочные сертификаты и скидочные карты, оформленные до приостановки работы магазинов, остаются действительными​, равно как и цены не товары​.​ Сохранятся также ассортимент и внутреннее оформление ​магазинов.

​Надо отметить, что после продажи китайскому консорциуму возобновили работу бренды LPP: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay​ - но под новыми названиями. Reserved открывается под вывеской Re, Mohito - M, Sinsay - "Син", вместо Cropp появится CR.​ ​По данным «Известий», вариант с продажей российского бизнеса партнеру изучает также испанская Zara (холдинг Inditex). «Бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — сказал собеседник газеты. ​Известно также, что покупателя для российского филиала ищет Levi’s​.​

"Качество продукции от смены имен не пострадает: привозить в страну будут оригинальные товары брендов. Цены контролирует Федеральная антимонопольная служба", - говорится в сообщении ФАС.​ Если же случаи наобоснованного роста цен будут замечены, пожаловаться можно на горяч​уюй лини​ю​ ФАС России​, а жалобу на некачественный товар подать на сайте Роспотребнадзора, через портал госуслуг, МФЦ или по почте.