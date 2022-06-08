На российский рынок вернулась французская косметическая компания L'Occitane - теперь под названием "Л'Окситан". Магазины французской косметической сети возобновили работу на всей территории страны. По сообщению РИА "Новости", представители бренда заявили, что решение о смене названия было принято в связи с выделением российского подразделения компании в отдельное юридическое лицо.
Ассортимент магазинов сети будет регулярно пополняться новой продукцией, а выпущенные ранее подарочные сертификаты и скидочные карты, оформленные до приостановки работы магазинов, остаются действительными, равно как и цены не товары. Сохранятся также ассортимент и внутреннее оформление магазинов.
Надо отметить, что после продажи китайскому консорциуму возобновили работу бренды LPP: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay - но под новыми названиями. Reserved открывается под вывеской Re, Mohito - M, Sinsay - "Син", вместо Cropp появится CR. По данным «Известий», вариант с продажей российского бизнеса партнеру изучает также испанская Zara (холдинг Inditex). «Бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — сказал собеседник газеты. Известно также, что покупателя для российского филиала ищет Levi’s.
"Качество продукции от смены имен не пострадает: привозить в страну будут оригинальные товары брендов. Цены контролирует Федеральная антимонопольная служба", - говорится в сообщении ФАС. Если же случаи наобоснованного роста цен будут замечены, пожаловаться можно на горячуюй линию ФАС России, а жалобу на некачественный товар подать на сайте Роспотребнадзора, через портал госуслуг, МФЦ или по почте.