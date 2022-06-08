«Газпром» пробил 300 и вытянул рынок в плюс

Российский рынок начал день во здравие, но удержать утренний рост, составлявший чуть менее 2% не смог: по итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся подъемом всего на 1,2%.

В значительной степени такой результат стал следствием удорожания имеющих большой вес в Индексе Мосбиржи акций «Газпрома» на 3,4%. Никаких важных новостей по компании не было, но у ее акций есть очень сильный драйвер роста – это выплата дивидендов в размере 52,53 рубля на акцию. Для того, чтобы получить эти выплаты, нужно иметь акции в портфеле по состоянию на закрытие рынка 18 июля.

С 26 мая бумага безуспешно тестировала сильное сопротивление 300 руб. Пока все говорит в пользу того, что сегодня оно пробито, а, значит, бумага вполне может продолжить рост с целью движения к следующей технической преграде в районе 340 руб.

Среднесрочным инвесторам можно порекомендовать сохранять акции в портфеле и «выходить на дивиденды», поскольку с очень высокой вероятностью дивидендный гэп «Газпром» закроет быстро.

Вновь на рынке проявилась «нефтяная аномалия»: при цене нефти сорта Brent в $123 за баррель акции «Роснефти» закономерно выросли на 1,7%, но при этом «Лукойл» упал на 0,4%. В последние дни очень часто бумаги «Роснефти» и «Лукойла» торгуются разнонаправленно вне зависимости от динамики нефтяных котировок. Возможно, это связано с тем, что на рынке акций присутствует дефицит свободных денег. Из-за этого спекулянты продают одну бумагу, чтобы купить другую.

После того, как нефть преодолела отметку $120 за баррель, сильно выросла вероятность движения котировок в район $130. На рынке растут опасения, что ОПЕК, фактически, остаётся без резервов добычи.

«По самым консервативным оценкам, резервные мощности к концу года будут составлять всего 1 млн бар. суточного производства, то есть около 1% от мировых потребностей. Саудовская Аравия заявляет, что может добывать свыше 12 млн бар. в сутки, но подобных объёмов никогда не было. Уже сегодня многие производители испытывают трудности с наращиванием добычи», - поясняет ситуацию директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

О силе восходящего тренда по нефти говорит тот факт, что сегодня нефтяные трейдеры не отреагировали на негативную статистику из Штатов. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли на 2 млн баррелей, в то время как рынок ожидал снижения показателя на 1,9 млн.

Растущая нефть традиционно будет оказывать поддержку российскому рынку акций и рублю.

Однако в целом по рынку не видно особо сильного желания покупать. Кроме «Лукойла», из высоколиквидных акций в минусе закрылись «Магнит», «Норникель» и ВТБ. Это говорит о том, что вне рынка пока остаются крупные игроки, которые обычно делают покупки по широкому спектру бумаг.

Однако, если политический фон не ухудшится, у российского рынка акций есть потенциал для движения вверх на 4-5 процентов.

