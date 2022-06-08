Глава Минцифры​:​ массовый выпуск российских станций LTE ​возможен ​через два-три года

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций​ ​Максут Шадаев заявил в Совете Федерации, что в течение двух-трёх лет будет организовано массовое производство российских базовых станций стандарта LTE.

"Очень важный вопрос — создание отечественного аналога базовых станций. Еще в сентябре прошлого года мы приняли решение — к 2023 году мы должны ставить на сеть только российские базовые станции. Уже у нас есть производство в Дубне, в конце этого года оно должно запуститься, на нем в том числе будет происходить сборка российских базовых станций. Я считаю, что в течение 2-3 лет мы организуем массовый выпуск базовых станций стандарта LTE, и дальше будем переходить к базовым станциям стандарта 5G», — сказал Шадаев.

Он также отметил, что сборка будет организована на заводе ГК YADRO, строительство которого планируется закончить до конца года в Дубне.

Компания YADRO, российский разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных, в декабре прошлого года приступила к основной фазе строительства в Дубне завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции YADRO Fab Dubna. Он будет производить серверы, системы хранения данных, сетевое и телекоммуникационное оборудование, продукты класса клиентских систем. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

Многие зарубежные производители оборудования объявили о прекращении работы в России. По словам Шадаева, существующих запасов телеком-оборудования, сформированных операторами, хватит на 1-1,5 года​ -​ для того, чтобы поддержать ​сложившиесяе темпы развития инфраструктуры.

"Оборудование у них есть, десятки тысяч базовых станций на складах присутствуют, поэтому операторы будут дальше свою инфраструктуру развивать", - заверил министр

Ранее российская компания YADRO объявила, что займется разработкой и производством базовых станций LTE и 5G после того, как компания Nokia отказалась учреждать с российским партнером совместное предприятие по разработке и выпуску базовых станций LTE. Первоначальный объем инвестиций компании YADRO в проект составит 5-7 млрд рублей.. Компания входит в состав ИКС Холдинга.