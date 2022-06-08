«Группа ГАЗ» передала Москве электробус особо большого класса

Ведущий российский производитель коммерческого транспорта — «Группа ГАЗ» — выпустил электробус особо большого класса.

Модель е-CITYMAX 18 изготовлена на Ликинском автобусном заводе, сообщает пресс-служба автоконцерна. В настоящий момент новый электробус передан ГУП «Мосгортранс», в скором времени он появится на маршрутах столицы.

«Сочлененный электробус е-CITYMAX 18 разработан в 2021 году Объединенным инженерным центром "Группы ГАЗ" совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машина длиной 18 метров и вместимостью 140 пассажиров предназначена для работы на маршрутах с высоким пассажиропотоком», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что модель оснащена, в частности, электронно-пневматической системой торможения и антиблокировочной системой, а также электронно-управляемым ручным тормозом, что обеспечивает высокую управляемость транспортного средства в сложных ситуациях. Кроме того, в электробусе есть возможность вызова экстренных служб, также в нем установлено устройство ограничения максимальной скорости. Машина оборудована двумя асинхронными электродвигателями, выполненными в едином конструктивном блоке с задним мостом, которые работают от литий-ионных батарей, обеспечивающих запас хода 80 километров. В перспективе предполагается повышение показателя до 100 км.

«Электробус ГАЗ комфортен и безопасен. Это современный транспорт как с точки зрения конструкции, так и по дизайну. В модели применены решения по подсветке, которые придают выразительности дизайну и помогают пассажирам ориентироваться при перемещении в салоне», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что e-CITYMAX 18 расширяет линейку электротранспорта, созданную «Группой ГАЗ». С 2018 года компания выпускает на Ликинском автобусном заводе электробусы большого класса на 85 пассажиров; машины задействованы на маршрутах Москвы. В 2020 году «Группа ГАЗ» представила первый российский легкий коммерческий электромобиль «ГАЗель e-NN» в таких модификациях, как бортовой автомобиль, фургон, и микроавтобус, а в 2021-м начала их производство на Горьковском автозаводе. В июле прошлого года электробусы «ГАЗель e-NN» были запущены на маршрутах Нижнего Новгорода, а в сентябре «Группа ГАЗ» представила электробус большого класса нового поколения e-CITYMAX 12.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Горьковский автозавод представил новые модели фургонов для доставки товаров и розничной торговли. Презентация новинок состоялась на форуме «Неделя российского ретейла», который проходит в Москве с 6 по 9 июня. Среди представленной техники — компактный городской развозной фургон «Соболь NN», фургон-рефрижератор «ГАЗель NN» и фудтрак на шасси «ГАЗель NN».