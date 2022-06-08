Инфляция в мае 2022-го оказалась минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года

Росстат сообщил о рекордном — до 0,12% — замедлении инфляции в мае текущего года. В апреле показатель составлял 1,56%, в марте — 7,61%, в феврале — 1,17%, в январе — 0,99%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

За первые пять месяцев года цены в России выросли на 11,80%. Инфляция в мае оказалась минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года. Предыдущий минимум для мая выпал на 2020 году и составлял 0,27%.

Отмечается, что майский минимум был зафиксирован после также рекордного с 1999 года месячного роста цен в марте 2022 года (7,61%); во многом он объясняется последовавшим снижением цен на непродовольственные товары на фоне укрепления рубля, а также подешевевшими фруктами и овощами. Тем не менее, в мае прошлого года показатель была значительно выше и составлял 0,74%. В годовом выражении инфляция в мае 2022 года, согласно Росстату, замедлилась до 17,10% с 17,83% в апреле.

По данным ведомства, базовый индекс потребительских цен в мае этого года составил 100,40% против 100,82% в мае 2021-го. В годовом исчислении базовый индекс цен в мае сократился до 119,87% со 120,37% в апреле 2022 года.

Продовольственные товары в мае поднялись в цене на 0,60% (в годовом сравнении — на 20,05%). Плодоовощная продукция, подешевела в мае на 2,21% (в годовом выражении она подорожала на 26,35%). Цены на непродовольственные товары в мае сократились на 0,09% (в годовом сравнении они поднялись на 19,20%); услуги стали дешевле на 0,32% (в годовом выражении — рост на 10,03%) за счет падения цен на зарубежный туризм (на 6,41%).

Сообщается, что после недельной паузы была снова зафиксирована дефляция — на 0,01% с 28 мая по 3 июня после нулевой инфляции с 21 по 27 мая и дефляции в 0,02% с 13 по 20 мая.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%. Президент РФ Владимир Путин озвучил такие же ожидания. «По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%», — заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам 25 мая.

