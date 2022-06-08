Крупнейший в мире экспортер СПГ столкнулся с дефицитом газа

Малоприятная новость для покупателей сжиженного газа (СПГ), главным образом, азиатских пришла с самого края света. В Австралии, входящей в тройку крупнейших экспортеров СПГ, дефицит… газа. «Голубого» топлива не хватает для внутренних потребителей, поэтому внешним придется на какое-то время об австралийском СПГ забыть.

Цены на газ в Австралии, которую иногда называют из-за местоположения в южном полушарии «страна внизу», такие же высокие, как в Европе и США. Министр энергетики, пишет сайт QZ.com, назвал совпадение негативных причин, которые привели к высоким ценам, «идеальным штормом». Это низкие температуры, повысившие расход газа на отопление (в Австралии сейчас зима); аварийные отключения угольных электростанций и острый энергетический кризис в Европе с наложением борьбы в ЕС с российским газом. Европейцы сейчас ищут газ везде, включая Австралию, где его доля в энергетическом балансе составляет 22%. Покупатели из Европы также зафрахтовали все свободные плавучие СПГ-платформы, где хранится сжиженный газ и где его возвращают в газообразное состояние.

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Дефицит газа означает, что австралийцам приходится сейчас платить существенно больше за обогрев и освещение домов и квартир. Тяжелая ситуация сложилась и в компаниях, работающих на газе. Финансовые проблемы предприятий могут привести к росту безработицы, что усиливает угрозу для социальной стабильности и спокойствия в стране.

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Не способствует быстрому решению проблем в энергетике и то обстоятельство, что все это происходит сразу после выборов, которые привели к власти новое правительство. Энергетический кризис станет первым серьезным испытанием для нового премьер-министра Энтони Альбанезе.

Парадоксальной ситуацией, когда один из главных производителей сжиженного газа сталкивается с его дефицитом, австралийцы частично обязаны и географии. Наиболее крупные австралийские города, включая Сидней и Мельбурн, находятся на юго-востоке страны, то есть далеко от главных месторождений газа, расположенных на западе.

Канберра - важный союзник США в Тихоокеанском регионе, который следует в фарватере американской политики. Не удивительно, что австралийцы винят в энергетическом кризисе, причем, не только в Европе, но и у себя еще и ситуацию вокруг Украины.

Справедливости ради следует добавить, что правительство Австралии тоже внесло свою лепту в создание дефицита газа в стране. Редактор отдела экономики Australian Broadcasting Corporation Йэн Веррендер назвал его «газовым кризисом, который готовился 15 лет». Во-первых, объясняет Веррендер, дефицит газа спровоцирован резким сокращением инвестиций в энергетику, а во-вторых, по его мнению, власти напрасно разрешили транснациональным энергетическим компаниям вывозить за границу большую часть газа, производимого в стране.

В то время, как правительство штата Западная Австралия требует оставлять не менее 15% добытого газа для внутреннего пользования, в восточных штатах никаких ограничений на его экспорт нет. В результате такого отношения почти три четверти добываемого в Австралии газа идет на экспорт.

Сейчас, конечно, власти как на федеральном уровне, так и на местах спохватились и принимают меры. Газовый оператор ввел ограничения цен на газ в южных штатах и впервые активизировал механизм, позволяющий поставлять больше газа для электрогенераторов.

Правительство отреагировало на нехватку газа, но, по мнению многих специалистов, оставили без внимания одну из главных проблем – слишком высокий процент экспорта газа по отношению к его добыче. Аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) Брюс Робертсон считает, что власти восточных штатов должны проводить такую же политику резервирования газа для внутреннего пользования, как в Западной Австралии. Это, уверен он, сможет защитить жителей юго-востока страны от «смехотворных цен» на газ.

Ситуацию с газом в Австралии точно охарактеризовали авторы недавнего исследования Австралийского института климата, энергетики и решения проблем стихийных бедствий: «У Австралии нет проблемы с добычей газа, у нее проблема с его экспортом».