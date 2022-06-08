Мэр Донецка сообщил об обстрелах центра города украинскими военными

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреливают центральную часть города.

«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал градоначальник в своем Telegram-канале. По его данным, пострадали две женщины и ребенок.

О том, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:40 — населенный пункт Пески — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — приводит «РИА Новости» официальное заявление центра. По данным агентства, пострадали две женщины и девочка.

Отмечается, что артиллерия с боеприпасами такого рода используется странами НАТО. Кроме того, на Украине выпустили в единственном экземпляре колесную САУ «Богдана» под указанный калибр, указывает агентство.

Накануне, 7 июня, представительство ДНР в СЦКК уже сообщало о трех обстрелах Донецка — Куйбышевского, Ленинского и Петровского. Были повреждены здание детского сада и аэропорт.