Microsoft сокращает бизнес в России

Корпорация Microsoft заявила в среду, что существенно сокращает свой бизнес в России, сообщает агентство Reuters. Тем самым она присоединяется к компаниям, уменьшающим свое присутствие в стране или покидающим ее в связи с конфликтом на Украине.

«В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России», — заявил представитель Microsoft.

Ранее Bloomberg сообщило, что сокращения коснутся более 400 сотрудников.

Тем не менее Microsoft заявила, что выполнит существующие сейчас контрактные обязательства перед российскими клиентами. При этом приостановка новых продаж, о которой было объявлено в марте, остается в силе.

