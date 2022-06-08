Настораживающая инициатива Минэкономразвития

В Минэкономразвития предлагают не приостанавливать взыскание с лиц, попавших под действие моратория на банкротства, "старых" долгов за коммунальные услуги, по налогам и сборам, а также штрафам. Уже разработан такой законопроект, пишет «Интерфакс», и в случае его принятия будет действовать до конца 2022 года.

Статья по теме: Мораторий на банкротство: исключений пока не будет

Сегодня в отношении всех подпавших под действие моратория лиц не только запрещено возбуждать процедуру банкротства по заявлениям кредиторов, но и прекращено начисление неустоек и принудительное взыскание долгов, возникших ранее, а также изъятие, в том числе во внесудебном порядке, заложенного имущества. С 1 апреля 2022 года правительство ввело такой порядок для граждан, индивидуальных предпринимателей и всех юрлиц, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

Если же законопроект Минэкономразвития будет принят, приставы до 1 января 2023 года не будут приостанавливать исполнительное производство по взысканию долгов за ЖКХ, налогов и административных, уголовных штрафов с лиц, которые подпали под защиту моратория.

Статья по теме: В России введут мораторий на банкротства по заявлениям кредиторов

Другое изменение должно стать постоянным: МЭР предлагает указать в законе, что на время моратория не приостанавливаются взыскания долгов по алиментам, возмещению вреда жизни или здоровью, по зарплате и выходным пособиям. Соответствующие коррективы предлагается внести в статью 9.1 закона о несостоятельности.

Платежи в адрес частных лиц, без которых им зачастую трудно или даже вообще невозможно обойтись - да, с этим можно и нужно согласиться. Инициатива же снять мораторий с долгов перед бюджетом выглядит, мягко говоря, странной. Правительство в решительную минуту сделало продиктованный здравым смыслом шаг навстречу предпринимателям. Но вот уже тянется рука окоротить, откусить кусочек льготы. Чем же является мораторий на взыскание старых долгов: незаслуженным “подарком судьбы”, или вынужденной объективными обстоятельствами и важной мерой господдержки бизнеса? Или же нынешний порядок, если и требует уточнений, то каких-то других?

Сохранение активов

К самому мораторию на банкротство можно относиться хорошо или плохо, но он уже есть - это факт. И его нужно исполнять всем, высказывает свое мнение руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы "Арбитраж.ру" Артем Комсюков. Что же касается данного законопроекта, то, уверен юрист, это в корне неверная и даже вредная инициатива.

Во-первых, объясняет он, такой подход допускает существенное неравенство кредиторов: почему поставщик не может взыскать долг, а налоговая или коммунальщики могут? Все в мораторий заходили на равных, а выходить предлагается по-разному? Это прямое нарушение положений Конституции РФ о равенстве.

Во-вторых, продолжает юрист, в чем тогда суть моратория? Мораторий на банкротство направлен прежде всего на сохранение лицами своих активов в это сложное время, пусть даже за счет кредиторов, которые какое-то время не могут получить свое. Подобного рода инициатива не способствует достижению цели моратория.

В-третьих, указывает Артем Комсюков, если под мораторий подпадают все обязательства, то и исключений быть не должно. Иначе потом пойдут разговоры: "а давайте кредитные обязательства исключим", "а давайте продолжать взыскивать аренду". И мораторий на банкротство превратится в цирк или в сыр с дырками в виде исключений, уверен юрист.

Уточнение обстоятельств

Вообще, говорит, в свою очередь, руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии адвокатов «Регионсервис» Павел Кирсанов, очень странно подходить к проблеме в таком усеченном варианте. Решение вопроса со «старыми» не является основной. Одним из последствий моратория на банкротство является приостановление исполнительных производств по требованиям, возникшим до его введения, за исключением требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы, выходного пособия, об уплате алиментов.

В настоящее время существует и применяется, как минимум, четыре разных интерпретации данных правил, согласно которым исполнительные производства приостанавливаются, указывает адвокат. Первое: в отношении всех должников, находящихся под защитой моратория (ФНС России, ВС РФ). Далее - в отношении должников, которыми или в отношении которых подано заявление о банкротстве, включая поданные до 01.04.2022, вопрос о принятии которых не был решен к дате введения моратория (Минюст).

А также в отношении должников, которые обладают признаками банкротства и которые направили судебному приставу-исполнителю заявление о приостановлении исполнительного производства (законопроект № 123230-8). И в отношении должников, которые не могут исполнить требование кредитора и обратились к судебному приставу-исполнителю с заявлением о приостановлении исполнительного производства (ФССП России).

Действующее регулирование предполагает формальное действие моратория, в связи с чем он применяется по отношению ко всем должникам без проверки их платежеспособности. По этой причине судебный пристав-исполнитель не вправе проверять возможность должника исполнить требования взыскателя и обязан на основании акта о введении в действие моратория приостанавливать все исполнительные производства по возникшим до его введения требованиям, уверен Павел Кирсанов.

«Я полагаю, что такое регулирование открывает возможности для злоупотребления правом со стороны должников, которые не пострадали от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория. В связи с чем считаю целесообразным выработать механизм, который позволит кредиторам лишать недобросовестных должников мораторной защиты, в том числе в рамках исполнительного производства. В случае выработки такого подхода отпадет необходимость решать такие точечные проблемы как прерывание взыскания “старых” долгов», – заключает адвокат.