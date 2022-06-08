Дисконт на российскую нефть резко сократился

Стоимость нефти на мировых рынках продолжает рост. Утром в среду августовские фьючерсы на Brent достигли 121,15 долл. за баррель, что на 0,48% выше цены закрытия предыдущей сессии, пишет Finmarket. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль составляет 120,11 долл. за баррель, что на 0,59% выше итогового значения предыдущей сессии.

При этом большинство экспертов уверены, что цены на нефть продолжат расти, так как спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать их предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае. Так, аналитики Morgan Stanley ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до 150 долл. за баррель уже в третьем квартале текущего года.

Где сезон – там и всплеск

Сейчас, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, рынок нефти как раз переваривает обновленные прогнозы от инвестбанков и Минэнерго США в свете попыток эмбарго со стороны ЕС и ускорения добычи ОПЕК+.

«Мы сходимся со специалистами во мнении, что цены около 100 долл. за баррель или выше сохранятся до конца 2022 года. При этом к концу года есть шансы на переход от дефицита к профициту, что остановит сокращение мировых запасов и охладит цены. Однако структурные проблемы на стороне предложения по-прежнему не решены, так что риски того, что цены окажутся выше ожиданий, остаются на повестке», – говорит он.

В ближайшие месяцы, подтверждает эксперт, ожидается сезонный всплеск спроса, который может быть усилен снятием антиковидных ограничений в Китае. Этот фактор уже в цене. Интрига может быть в том, насколько сложной окажется ситуация с доступностью топлива. В фокусе в ближайшие недели будет еженедельная статистика по запасам нефти в США, которая дает косвенные ориентиры по силе спроса. На текущий момент, уверен Игорь Галактионов, коридор 115-125 долл. за баррель выглядит справедливым.

После небольшой коррекции понедельника нефть продолжает свое планомерное восхождение, подтверждает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Стартовав на отметке 124,4 доллара за баррель Brent, цена в понедельник снизилась до 121,5 доллара, после чего начала медленно, но уверенно ползти вверх, приближаясь к недавно установленным 3-месячным максимумам. На утро среды стоимость бочки составляла 123,6 доллара, при этом максимальная цена составила 123,9 доллара.

Каких-то глобальных причин для перемен в плане ценообразования нефти сейчас не наблюдается, констатирует аналитик. Во-первых, тема сокращения закупок российской нефти европейскими странами взвинчивает цены на топливо. Во-вторых, постепенно сокращается дисконт Urals к Brent из-за большого спроса на российскую нефть. Если еще месяц-полтора назад он доходил до 40 долларов за баррель, то сейчас он съежился до 20 долларов и, как представляется, будет сокращаться и дальше.

В-третьих, продолжает Коган, новость о том, что ОПЕК+ будет наращивать добычу, внезапно стала катализатором роста цен. Как видится, трейдеры рассчитывали на больший объем увеличения добычи. Все эти факторы вместе с восстановлением Китая после локдаунов привели к тому, что США открыто говорят о том, что российскую нефть необходимо покупать для хотя бы небольшого снижения цены, а Всемирный банк и Goldman Sachs произвели переоценку прогнозов по стоимости бочки нефти, подняв ожидания до 140 и 135 долларов соответственно.

Исходя из вышеперечисленных факторов, уверен эксперт, реальных причин для остановки роста цен на нефть, а тем более их снижения, сейчас не наблюдается. Так что в ближайшие несколько недель, особенно вкупе с растущим спросом на авиатопливо из-за сезона отпусков, можно ждать повторения рекорда этого года в 135-136 долларов за баррель. До конца этой недели можно ждать 125 долларов, полагает Михаил Коган.

Если не упадет – то вырастет

В конце мая на рынке нефти произошёл скачок цен вверх на фоне принятия ЕС шестого пакета санкций относительно поставок из России, указывает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Цены на нефть в среднем выросли на 10 долл. за баррель. Стоимость сорта brent повысилась до 120 долл. за баррель, цены на сорт wti выросли до 119 долл. за баррель.

Как напоминает аналитик, шестой пакет предполагает немедленный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Это существенно влияет на поставки и общие торговые потоки морских перевозок нефти. Логистика поставок нефти на мировом рынке может существенно измениться, что естественно приведёт к удорожанию поставки и поддержит рост цен.

Потенциально в результате санкций российская добыча нефти может упасть на 1,5 млн баррелей в сутки (мбс). По итогам мая добыча нефти в РФ составила 10,2 мбс (с газоконденсатом) , потеряв к февралю 2022 года 0,9 мбс. В апреле наблюдался наибольший спад добычи, который сменился в мае небольшим ростом. Это означает, что переориентация поставок уже началась.Уже наблюдается рост поставок из России в Индию и Китай.

В ходе заседания ОПЕК+ 2 июня было решено повысить квоты на добычу в июле и августе до 648 тыс баррелей в сутки вместо 432 тыс баррелей в сутки в июне. Россия и Саудовская Аравия могут повысить добычу до 10,8 мбс, то есть на 170 тыс. баррелей в сутки. Ожидания же о разделе российской квоты между другими участниками соглашения не оправдались.

В то же время, обращает внимание Оксана Лукичева, повышение квоты добычи для всех участников ОПЕК+ не означает, что добыча вырастет на 216 тыс баррелей в сутки. Потенциал роста с учётом свободных мощностей и санкций может составить около 160-170 тыс баррелей в сутки. Таким образом, дефицит поставок нефти на мировом рынке сохранится.

Повышение цен Саудовской Аравией на экспортные поставки для азиатских покупателей может подтверждать частичный обмен рынками между РФ и Ближним Востоком. Самое интересное, что растёт экспорт нефтепродуктов из Индии в Европу и на Восточное побережье США, которые все больше производятся из российской нефти. Кроме того, активизировались призывы к смягчению ограничений на экспорт нефтепродуктов из Китая, что отражает жёсткий рынок деривативов. Общие запасы сырой нефти в США продолжают находиться на минимуме за последние 10 лет, упав с конца апреля на 24,4 млн баррелей, а запасы в плавучих хранилищах упали на 20 млн баррелей.

При этом, продолжает эксперт, карантинные ограничения в Китае в самом деле постепенно снимаются, что сразу повышает спрос на топливо. В целом потребление топлива входит в пиковую фазу в Северном полушарии на фоне отпускного летнего сезона. Ожидается, что рост переработки нефти в мире до августа составит более чем на 3 мбс при рекордной марже переработки.

Это способствует росту цен на бензин в США до рекордных уровней 4,8-8 долл. за галлон в зависимости от штата. Однако дефицит перерабатывающих мощностей в мире ограничивает предложение нефтепродуктов, а рост предложения нефти не имеет особого значения для цен на топливо и не может снизить инфляционное давление.

Строительство новых НПЗ в США и ЕС также ограничено приверженностью "зелёной" политике, что сдерживает бизнес инвестиции. Это все больше будет приводить к росту цен на топливо, пока не разрушит спрос до тех уровней, когда цены смогут пойти вниз.

Запасы нефти в США по данным API на прошлой неделе подросли (+1,85 млн баррелей). Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается снижение запасов на 1,917 млн баррелей.

Соответственно, полагает Оксана Лукичева, можно ожидать продолжение роста цен в рамках растущего тренда на фоне сезонного роста спроса. Поддержку рынку также окажет начало сезона ураганов в Атлантике, который ожидается очень активным с минимум пятью ураганами разрушительной силы.

