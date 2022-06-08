Онлайн-голосование на выборах осенью 2022 года пройдет в семи регионах РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России разрешила организовать онлайн-голосование на сентябрьских выборах через федеральную платформу ДЭГ в семи регионах.

Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях, где осенью пройдут выборы губернаторов и совмещенные с ними выборы. Кроме того, ДЭГ будет использоваться на дополнительных выборах депутата городской думы Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 7, на выборах депутатов Курского городского собрания, а также на выборах в органы местного самоуправления в Пскове.

Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, из-за разницы часовых поясов с Калининградской областью (минус один час к Москве), для подведения итогов онлайн-голосования необходимо будет ждать завершения ДЭГ в этом регионе. Только после того, как Калининград закончит голосовать, начнется расшифровка результатов, так как ключ шифрования будет один. «Проблема наша заключается в том, что мы в этом году в очередной раз ставим себя в крайне сложное положение. У нас будет Томск, имеет разницу с Москвой четыре часа. У нас есть Калининград, разница с Москвой — плюс один час. Это значит, что все, кто будет голосовать на федеральной платформе, будут ждать, когда Калининград завершит голосование. И только после этого начнется сборка ключа (шифрования) и расшифровка результатов голосования», — рассказал Булаев.

Единый день голосования в России назначен не 11 сентября. В Москве пройдут выборы депутатов муниципальных советов; предполагается, что онлайн-голосование будет проведено на столичной платформе.

В прошлом году на думских выборах 17-19 сентября платформа ДЭГ использовалась в Москве и Севастополе, а также в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Голосовать онлайн разрешили гражданам РФ в Донецкой и Луганской народных республиках.