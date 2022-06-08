Рынок сжиженного газа: Россия далеко зашла

Исламабад ведет переговоры с Москвой о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом РИА Новостям рассказал посол страны в Москве Шафкат Али Хан. Таким образом, он фактически подтвердил сообщение агентства Блумберг о том, что Пакистан изучает возможности заключить соглашение о покупке СПГ с различными странами, в списке числилась и Российская Федерация.

Напомним, что активно вопросы, связанные с поставками и совместными проектами в сфере СПГ с Россией, обсуждались при предыдущем правительстве Пакистана. В 2021 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила Исламабаду поставки российского СПГ и ждет ответа от партнера. В свою очередь уже в ноябре министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что его страна приглашает российские компании инвестировать в строительство хранилищ СПГ. Кроме того, Пакистан надеялся на участие представителей из РФ в тендерах на поставки данного вида топлива.

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Молодой, но интересный рынок

«Пакистан впервые импортировал СПГ в 2015 году. До этого потребление покрывалось довольно большой собственной добычей, но начиная с 2013 г. последняя снижается. Поэтому его можно отнести к числу всё еще "молодых" рынков. В 2021 году объем импорта составил 8,19 млн тонн в год (+10,5% г/г). А его доля в мировой торговле СПГ достигла 2,2% — 10-е место в мире и 6-е в Азии», — напомнил в комментарии «Эксперту» заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьев.

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При этом основным поставщиком СПГ в Пакистан являлся именно Катар, его доля в 2021 году в общих поставках составила 64%. С данной странной у Исламабада подписаны два долгосрочных контракта: на 3,75 млн тонн в год в 2016— 2031 годах и еще на 3,0 млн тонн в 2022— 2031 годах, отметил эксперт.

«Кроме того, у Pakistan LNG Ltd и Pakistan State Oil есть еще долгосрочные контракты с портфельными поставщиками: с ENI – на 0,75 млн тонн в год в 2017- 2032 годах и уже заканчивающийся с Gunvor – на 0,78 млн тонн в 2017-2022 годах. При этом Пакистан весьма активен на рынке спотовых и краткосрочных контрактов: их доля в его импорте в 2021 г. достигла 43,1%, а доля самого Пакистана на этом рынке – 2,6%. Основными поставщиками выступили США, Египет и Ангола. Россия СПГ в Пакистан пока не поставляет»,— подчеркнул Алексей Белогорьев.

Он заметил, что долгосрочный рост поставок для Пакистана упирается в ограниченные свободные мощности двух действующих СПГ— терминалов: в 2021 году они были загружены на 83,6%.

«Впрочем, сейчас сложности на стороне предложения – из— за аномально высокого спроса на СПГ в Европе азиатские потребители оказались фактически в условиях остродефицитного рынка. При этом основной проблемой являются слишком высокие цены на СПГ, к которым Пакистан явно был не готов, как и многие другие недавно приобщившиеся к этому рынку небогатые страны. В перспективе это может привести к дестимулированию и сжатию спроса. Поэтому Пакистан пытается решить сейчас две задачи: обеспечить достаточные поставки СПГ в 2022— 2023 годах, чтобы избежать внутреннего энергетического кризиса (в электроэнергетике Пакистана доминируют ТЭС, половина из которых сжигают газ, другая половина – мазут); заключить выгодные по цене долгосрочные контракты», — сказал Алексей Белогорьев.

Эксперт полагает, что в теории, российский СПГ может быть использован при решении обеих задач.

«С точки зрения первой из них для Пакистана, несомненно, привлекательными выглядят текущие геополитические дисконты на российский СПГ. Кроме того, за российский СПГ можно конкурировать: газ как "Сахалин СПГ" (26,4%), так и особенно "Ямал СПГ" (51,9%) в больших объемах продаются на спотовых и краткосрочной основах», — добавил он.

Учитывая тот факт, что "Новатэк" и "Газпром" на данный момент рассматривают Индию в качестве одного из самых перспективных рынков сбыта, то поставки в соседний Пакистан вряд ли столкнутся с новыми и более серьезными логистическими проблемами, заметил Алексей Белогорьев. Тем не менее эксперт подтвердил, что для российских заводов данная страна – одна из наиболее отдаленных точек сбыта.

«Для российских компаний интересны сейчас любые новые рынки сбыта, учитывая риски как средне- , так и, возможно, долгосрочного сокращения спроса на российский СПГ в Европе и даже в Северо- Восточной Азии (данный вопрос обсуждается, в частности, в Японии). Пакистан не является исключением, как не является и каким-то особенно выделяющимся рынком», — заключил он.

«Пакистанский поток» помощи

В беседе с «Экспертом» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков выразил сомнение, что физические поставки СПГ из России в Пакистан будут реализованы.

«Пакистан очень отдален от нас, и в этом плане ему гораздо удобнее закупать СПГ у кого-нибудь из ближневосточных или африканских производителей. Проще всего, конечно, у Катара. У нас действительно есть более— менее свободные объемы на "Ямал СПГ", так как там долгосрочные контракты у трейдерских подразделений "Газпрома", "Новатэк" и т.д. Но опять же оттуда очень далеко возить в Пакистан. По всей видимости, речь не идет о том, что наш СПГ будет поступать в Пакистан физически. Максимум, что возможно – своповые поставки, некая взаимозамена между теми, кто приобретает газ с "Ямал СПГ" и с Пакистаном. Например, наш газ приходит на азиатский рынок, например, в Китай, на подходе к Китаю мы меняемся объемами газа с Катаром, Катар его отдает Китаю, мы – Пакистану, а записываем, как будто это наша поставка», — уверен эксперт.

По словам Игоря Юшкова, подобное соглашение может стать элементом некой дипломатии, где Россия покажет, что готова сотрудничать с Пакистаном еще и в сфере СПГ.

«Но реально мы сотрудничаем только в одном вопросе, который касается газа – это строительство газопровода "Пакистанский поток". От приемного СПГ терминала на территории Пакистана, вглубь страны. Мы здесь просто выступаем в качестве подрядчика, и то до конца данный контракт утвердить все еще не могут», — добавил он.

Тем не менее, отметил Игорь Юшков, России действительно выгодно, чтобы Пакистан потреблял больше газа, так как тем самым страна будет «оттягивать» СПГ с Ближнего Востока и восточного побережья Африки на себя. Таким образом, топливо не будет попадать на рынки, где оно все еще конкурирует с российским СПГ.

Народ и бизнес или США

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович же считает, что проект «Пакистанского потока» может послужить опорой для углубления сотрудничества страны с РФ в нефтегазовой сфере. Однако главной проблемой в данном вопросе может стать позиция нового руководства Пакистана, которое, в отличие от предыдущего правительства, считается «проамериканским».

«Не исключено, что из- за нового премьер- министра российские компании могут лишиться возможности работать в Пакистане, в том числе – участвовать в строительство газопровода. И будет ли новый премьер учитывать мнение все- таки части общества и бизнеса, который ориентирован на то, чтобы иметь альтернативы американцам? Если да, то шансы у РФ есть. Другое дело, что Пакистан не очень богатая страна, а будет идти масштабная ценовая конкуренция за СПГ в ближайшие полгода. И Пакистан может ее проиграть просто за счет того, что у него денег меньше, чем у конкурентов. Опять же, будет ли Россия поставлять газ в данную страну или, например, газ с «Ямал СПГ» будет доходить в те регионы, где за него больше заплатят, в том же самом Китае. Кроме того, российский СПГ еще востребован в Европе, и может быть в ближайший год он все еще не будет там запрещен», — добавил он.

«В принципе Россия поставщик СПГ не крупный на мировой рынок, у нас есть "Сахалин - 2" и "Ямал СПГ", остальное – это среднетоннажные проекты на Балтике. Но возможно, когда пройдет время, Россия все же реализует крупные проекты, и мы будем поставлять топливо в Пакистан. Но пока – нюансов довольно много», — резюмировал Станислав Митрахович.